Junior Playboy realizó una crítica "sin filtro" al Gobierno de Gabriel Boric

Una polémica transmisión en vivo realizó el pasado fin de semana en sus redes sociales José Luis Concha, más conocido en el mundo de la farándula como "Junior Playboy", en donde criticó duramente al Presidente de la República, Gabriel Boric Font. A través de su perfil oficial de Instagram, el exchico reality cuestionó la labor del Jefe de Estado chileno.

“Yo a esta vida vine a construir. Lo cual es bueno mantener ese pensamiento. Y a todas aquellas personas que quieran construir en la vida, ese es el lema, venimos a construir y no a destruir”, dijo.

Tras esto, el chico de la TV afirmó que “no vamos a destruir una ciudad, no vamos a destruir por un gobierno que es un chiste, hay que decirlo”. Luego, mencionó que el presidente “me hace reír”. “Cuando lo veo digo ‘¿con qué va a salir ahora?’, salimos de un payaso y nos encontramos con Tony Caluga de frente”, añadió.

Finalmente, José Luis cerró su comentario declarando que “hagamos con fuerza, no más, compadre. Con liderazgo. Manteniéndonos siempre como país. Sabemos que Chile dentro de todo es un gran país y su corazón es muy grande”. “Así que siempre positivismo, hacia todas las adversidades y situaciones. Y de eso se trata mucho las canciones que estoy construyendo”, finalizó.