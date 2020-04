Jumbo aclara caso de trabajadora contagiada por Covid-19 en local de Puerto Varas

El día de ayer se supo de un nuevo caso de una persona posiblemente contagiada con el covid-19 en la comuna de Puerto Varas, lo particular del caso es que la persona es trabajadora del supermercado Jumbo; lo que activa inmediatamente protocolos de búsqueda de personas que tuvieron contacto con esta persona, tanto personal del propio local como aquellos compradores.

Se supo que la mujer pertenece a la comuna de Puerto Montt pero presta sus servicios en Puerto Varas particularmente con el cargo de ‘cajera’, y que su pareja habría sido confirmado como positivo el día sábado por la SEREMI de salud, por lo que la institución la contactó para que se hiciera los exámenes respectivos retirándose del local inmediatamente.

La misma SEREMI se encargó de informarle a las autoridades del Jumbo del caso.

“La semana pasada empecé con los síntomas, estuve tres días con fiebre” fui al recinto de salud y me dieron como diagnostico “resfriado común con anemia y me mandaron a la casa”. “Nunca fui a trabajar, estuve 4 días de licencia y pedí algunos días a la empresa porque me sentía muy mal”, comentó la afectada a conversaciones con 33 segundos.

La cadena de supermercados emitió un comunicado oficial sobre el caso.