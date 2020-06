Julio César y las interpelaciones a políticos: No puedo ser cómplice de algo que está mal

El animador de "Contigo en la Mañana" realizó una análisis de sus intervenciones al poder político, desde el estallido social hasta la pandemia por Covid-19.

Si hay un personaje que se ha transformado en el "defensor de la gente" en televisión es Julio César Rodríguez. El animador del matinal "Contigo en la Mañana" de CHV ha sacado aplausos en redes sociales al no tener miedo a la hora de interpelar a los políticos en pantalla.

“Hacemos un esfuerzo a diario por ponernos en los zapatos del ciudadano común y corriente, del más necesitado y de la clase media, del señor que tiene un taxi, del jubilado. Tratamos de jugar un rol en el que somos la contraparte de la autoridad, tenemos que insistir en que a veces lo que nos dicen no es la verdad. Así se produce el debate”, explicó JC al diario La Cuarta.

Al ser consultado por las controvertidas frases que emite en televisión, el animador explicó que: "Yo las lanzo nomás, y por supuesto que a veces he tenido dificultades, pero en términos muy profesionales. Me dicen ‘pucha, no nos carguemos tanto para un lado’ o ‘no seamos tan rudos, después la gente no quiere venir’. O de pronto es el tono. Esas conversaciones las tenemos en el equipo, post programa".

Sin embargo, Julio César reveló que no está pendiente del impacto que generan sus intervenciones en el mundo de las redes sociales, donde varias veces se posiciona como trending topic.

"No tengo Twitter, mis amigos me cuentan que el programa y mi nombre son trending topic. Recibo pantallazos y me da risa, vi lo del ‘paseo’. Expresan su respeto y admiración a través de la creatividad, y yo trato de compartir ese contenido, lo menos ofensivo y más chistoso. Usan a veces las fotos del ‘Guasón’, tiran apodos. Me piden la dirección para mandarme un queque o que me darían un hijo", detalló.

Julio explicó que "nosotros cuestionamos a la autoridad en su discurso. Siempre entran a defender o explicar una posición o a alguien. La gente quiere escuchar ‘acá llegamos tarde, pero lo vimos, lo modificamos y ahora hay esto’. No somos un megáfono de la autoridad para que digan lo que quieran. Por ejemplo, eso de que no sabían en marzo que era tan grave".

Al ser consultado sobre si algunos políticos se han negado a asistir al matinal de CHV, el animador detalló que son varios.

"Ese es el aguante de la dirección, no nos dicen, pero cachamos a los que nunca están, así como a los que les encanta. Igual a veces la posición de los políticos es ingrata, porque hay desfase, se mete el Minsal y a veces no alcanzan a argumentar. No los apuramos para hacernos los bonitos, es para darle certezas a la gente", puntualizó.

-¿Fuera de cámara te han parado el carro?

Nada. Es que mi posición no es política e ideológica, sino ciudadana. Si estuvieran Bachelet o Lagos, tendría la misma posición que hoy. Te tratan de dejar como que estás cargado para un lado, pero no es así. De una u otra forma eres inquisidor de la realidad, pero no por un color específico.

¿Julio César futuro candidato?

Si me preguntas hoy, no. Creo que mi rol es este, comunicar. Yo todos los días me levanto alegre, trabajo harto, cinco horas en el matinal, dos en el late y tres en la radio, que hace años es como es la tele hoy. Hago lo que quiero, ¿para qué cambiar?

"Cuando estoy en un set, cuando hago un programa, sé quién soy, con este modelo me ha ido bien y sé que formo parte de los privilegiados, de una elite. A partir de eso podría quedarme callado, hacerme el tonto, no poner en peligro mi trabajo ni que personas de poder me odien", agregó.

El rostro de CHV puntualizó que: "Tengo empatía, vengo de abajo, soy consciente y me doy cuenta de los abusos, la injusticia. No puedo ser cómplice de algo que sé que está mal. En mi trabajo no llegó a usufructuar de eso. Todos los días me expongo, estoy en la cuerda floja, pensando si me van a echar, si se va a enojar un auspiciador o un político."

¿Cambiará el discurso político?

"Sólo puedo decir que algunos no viven la urgencia que tiene la persona que ya no puede pagar el colegio, los servicios básicos, que no le quedan ahorros. El Covid-19 no les dio a maniquíes, sino a ciudadanos con una forma de vida que las autoridades no conocen. Quedan cortos. No saben el valor del dinero, lo que cuesta ir al supermercado, que muchos que no tienen internet. No creo que sea por amarretes, es porque no hay buen diagnóstico", cerró.