Julio César Rodríguez y diputado Carter protagonizaron tenso cruce en vivo

Julio César Rodríguez y el diputado Álvaro Carter protagonizaron un tenso momento en el matinal Contigo en la mañana.

“Chile, si sigue cayéndose la economía, sería la primera vez que estaría en crisis desde la vuelta a la democracia. Por lo tanto, hay que trabajar en conjunto”, lanzó el parlamentario en el matinal de CHV. Estas palabras iniciaron la intensa discusión.

“Diputado, disculpe, pero hay un acomodo mundial, hay trabajos profesionales precarizados, hay un cambio en la forma de ganar el dinero, y la política en eso no cacha nada. Y disculpe que se lo diga. Uno habla con parlamentarios y no cachan nada, andan en la ideología chica”, contestó el animador del espacio.

Te puede interesar: Presidenta del PS fue descubierta pelando a Gabriel Boric

Julio César Rodríguez se lanzó con todo contra el parlamentario

El periodista, además, aseguró que “tiene que haber gente que esté mirando el mundo. En Estados Unidos hay saqueos y portonazos igual que en Chile, esta es una cuestión mundial. Tenemos que tener una política que legisle rápido. De una vez por todas, hagan las cosas por el bien de la gente”.

Al diputado no le gustó lo que dijo el comunicador y contestó, "Julio, yo te encuentro la razón, pero te quiero pedir que no generalices, en mi caso..."

"Generalizo, y a usted también lo meto en el lote.", lanzó Rodríguez.

"Pero no es justo generalizar a ese nivel. Desde que yo soy parlamentario he tratado de avanzar en varias cosas, pero muchas veces los sectores políticos se cierran. Por eso te pido, no generalices, yo he tratado siempre de cruzar las líneas para poder avanzar.", respondió Carter.

El animador no se quedó callado y siguió lanzándose contra el parlamentario "La Ley Uber, por ejemplo... usted es diputado. ¿Cómo encuentra que hoy sea ilegal y que haya comerciales en TV? ¿Cómo explicamos eso? Y hay miles de cosas en las que estamos atrasados.

Finalmente, Carter no le quedó más que reconocer “yo entiendo tu molestia, yo entiendo tu ira respecto a la lentitud del Congreso, pero lo que sucede en esas cuatro paredes no le importa a nadie, lo que le importa a la gente es poder tener mejor trabajo y seguridad”.