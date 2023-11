El conductor del matinal “Contigo en la Mañana”, Julio César Rodríguez vivió un tenso momento con el dirigente de la “toma más grande de Chile”, luego de que varias casas del lugar se incendiaran y dejaran a varias víctimas fatales.



Así mismo el representante de esta toma, Jorge Navarrate negó cualquier vínculo de sus vecinos con bandas delictuales y vendedoras de terrenos.



JC Rodríguez vive tenso momento en matinal



“La toma no significa que nosotros tomemos el terreno para quedarnos con él, nosotros somos un comité de vivienda con personalidad jurídica, entonces estamos en una toma para llamar la atención del gobierno y decirles que necesitamos una vivienda”, señaló Navarrete.

Bajo esta misma línea agregó “nosotros somos el 90% de los habitantes de la toma. El resto no tiene personalidad jurídica, entonces lo que quieren es tomarse el terreno y aprovecharse de las circunstancias. Nosotros queremos que la gente agrupada trabaje con el gobierno y tenga una solución habitacional”.



Ante esto el conductor intervino y señaló “pero Jorge, adentro de la toma hay apuñalados” a lo que el representante de la toma dijo que “obvio, como en todo lugar. En pleno centro mataron a una señora, entonces no es tanto. Pongámonos serios”.



“Claro, esos son asaltos en el centro, pero no me empate con muertos. En el centro hay asaltos, pero aquí encuentran un muerto en la toma y no se sabe quién es”, agregó el periodista.



Frente a esto el hombre afirmó que “ustedes están estigmatizando a La Mula como si fuera la única parte donde mueren. No, poh, amigo”.



“No estamos haciendo eso, Jorge, pero usted es el que está empatando con el centro. No nos venda el lugar como si no pasara nada. Si está difícil el tema en todo el país, pero enfoquémonos en la toma”, recalcó Rodríguez.



Tras unos minutos Navarrete cedió en su punto y mencionó que “hay partes que son peligrosas y a las que no se puede entrar”.



A lo que el conductor del programa finalizó. “Ahora estamos en una conversación más sincera, porque al principio estuvo con el empate. Esto también es importante. Es relevante separar y distinguir lo que hace el comité de ustedes y las bandas (delictuales). Yo estoy pensando en la gente que no tiene sus casitas”.