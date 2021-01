Julio César Rodríguez tuvo duro enfrentamiento con Iván Moreira en "Síganme los Buenos"

El animador de televisión Julio César Rodríguez tuvo un duro enfrentamiento con el senador de la UDI Iván Moreira, en el programa ‘Síganme Los Buenos’ del canal VIVE de VTR.

En el espacio de conversación, hablaban de la crisis económica que enfrentan las pymes producto de la pandemia de Covid-19, por lo que el periodista señaló que "lo que estoy diciendo es algo demasiado sencillo, de sentido común, es decir: empresa que no opera, no paga".

A lo que el parlamentario replicó: "Oye, pero bajo qué circunstancia, porque o sino cualquiera va a decir ‘yo no pago'".

"No, pero mira la respuesta que me estás dando. Iván, no me puedes dar esa respuesta. No me puede decir que el chileno es pillo; eso me estás diciendo", respondió JC, generando la rápida respuesta del invitado: "No hagai’ show, si no estamos en el matinal".

"Es que me molesta esta respuesta, porque es típica de legislar para cuatro vivarachos y no para un millón de personas", recalcó el comunicador.

Luego, el legislador indicó: "Pero bajo qué circunstancia, si es lógica. Tú te vas a un camino totalmente distinto. Hay cosas que se pueden hacer, otras cosas que no se pueden hacer, y es el Estado el que tiene que ir, nadie está defendiendo leyes para cuatro personas".

"¿Pero por qué el Estado le va a pagar una operación a un privado a un banco?", preguntó Rodríguez, generando la respuesta de Moreira: "Tendrá que buscarse una forma de pago, sin intereses, de alguna manera. Pero es que no me lo pidas a mí, yo no soy ministro de Economía. Lo que te quiero decir es que quiero ser práctico. El sentido común indica que lo que corresponde es que el gobierno aplique medidas directas a la gente y lo demás es materia de leyes, y la materia de leyes no salen de un día para otro".

Ante esto, Rodríguez sostuvo que es necesario convocar a los "grandes actores nacionales a una mesa y pediría que por favor, a los 200 restaurantes de Puerto Montt, que han podido operar un mes en un año, no le cobren los créditos y los traspasen a la cola y los paguen después".

"Lo que te estoy diciendo es que si el Estado te congela con la cuarentena, y no puedes salir a trabajar, el Estado se tiene que hacer responsable", continuó el militante de la UDI.

Finalmente, el conductor del programa concluyó que ambos hablaban "cosas distintas. Tú estás hablando de la supervivencia, yo estoy hablando de la deuda".

Revisa el momento acá: