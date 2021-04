Julio César Rodríguez tildó de "weón" a Sebastián Piñera tras realizar furioso llamado a CHV

El animador abordó la controversia en Noches Velvet, el nuevo programa de Instagram de Francisca García-Huidobro, donde se tomó la situación con ironía.

No se guardó nada. El animador del matinal "Contigo en la Mañana", Julio César Rodríguez, abordó su polémica con el Presidente de la República, Sebastián Piñera, en el programa de Instagram "Noches Velvet", animado por su ex pareja Fran García Huidobro.

Y la animadora no dejó pasar la frase que habría generado que el mismísimo Sebastián Piñera llamara molesto a CHV, tal como reveló el sitio Interferencia, quienes indicaron que el Mandatario se habría comunicado con Jorge Carey, director ejecutivo de la señal.

Sin embargo, La Moneda desmintió el contacto. Y Julio César le indicó a Fran que él no sabía si era verdad o no. "No lo sé, Fran. Lo que pasa arriba, pasa arriba. Yo no me voy a meter en eso", dijo.

Y agregó de inmediato que "yo nunca he sentido presión en el programa. Y creo que eso es lo que importa. No he sentido ni una presión, ni una censura, nada. Ahora, lo que pasa en las esferas de poder, eso no se sabe".

Fran le preguntó qué habría pasado si le hubiesen dicho algo, ante lo que Julio contestó que "depende de cómo te llamen. Lo que la gente tiene que entender es que llamadas siempre hay. Siempre hay, no del mismo presidente, a veces la asesora, el asesor, el jefe de gabinete, el amigo de. Siempre hay llamadas porque hay cosas que no les parecen".

JC expresó que "guardando las proporciones, cuando nosotros hacíamos Primer Plano llamaban todos. Entonces, de repente, nosotros teníamos una pauta a las seis de la tarde de un programa y a las nueve de la noche ya no teníamos programa. Habían llamado todos para bajar las notas".

El animador del Contigo en la Mañana señaló que "lo único que sé es que como animador, como periodista, estoy tranquilo porque puedo ejercer mi trabajo tranquilo".

En la misma línea, la figura de CHV lanzó una frase de lo más irónica contra el Jefe de Estado. "También justo Chilevisión está en un proceso de venta, donde si llamó Piñera llamó al teléfono equivocado, se equivocó de dueño. Más encima weón, dirían algunos", provocando las risas de Fran.

El animador concluyó sus dichos sobre la controversial Variante Piñera señalando que "es como chistoso, es como divertido. Tú me conocí, yo me tomo todas estas cosas con mucho humor, porque igual yo creo que no soy yo no más, creo que hay un lote de periodistas muy buenos que han podido sacar la voz, que por mucho tiempo las líneas editoriales no les permitían decir lo que querían", agregando que "nosotros tenemos un deber que es poner a disposición de la gente, por supuesto que interpretación, opinión y postura, pero mucha información".