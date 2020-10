Julio César Rodríguez rompió en llanto al recordar a su hijo fallecido en matinal de CHV

El rostro de Contigo en la Mañana se quebró en pantalla con un caso que le recordó a su hijo fallecido.

Un emotivo momento vivió este miércoles Julio César Rodríguez en el matinal Contigo en La Mañana de CHV, luego que trataran el problema que vive Lorena, madre de un hijo que tiene una grave enfermedad.

Lorena denunció que su arrendatario, Francisco, no le paga desde mayo de 2019 y no lo único que quiere es que se vaya, pues necesita esa residencia de Puente Alto para vivir junto a su hijo Alejandro, ya que el hospital donde se trata queda muy cerca de ese hogar.

Tras escuchar las versiones de Lorena y el arrendatario, los vecinos de la mujer -también molestos con el hombre- ofrecieron pagar el camión de mudanza para que se retire de casa.

Ante esto, Julio César se comprometió a pagarle a Francisco el arriendo de una casa para que se vaya lo antes posible de la residencia de Lorena, quien actualmente vive de allegada junto a su hijo en Machalí.

Sin embargo, con el pasar de los minutos y cuando ya se había logrado llegar a un acuerdo, el animador se quebró en pantalla y le expresó a Lorena que se identificaba mucho con su historia, pues Alejandro le recordaba mucho a su fallecido hijo Pablito, quien también padecía una grave enfermedad neurológica.

“Yo tuve un hijo igual al tuyo… perdón que me emocione tanto”, comentó Julio César muy conmovido, agregando que el gesto no lo hacía “por ser generoso ni bueno”, sino porque el tema formaba parte de su historia.

En ese momento Rodríguez contó que cuando mostraron la nota de Lorena, Francisca García-Huidobro le escribió comentándole que Alejandro se parecía a Pablito, pues ella lo conocía y sabía que estaba aguantándose la pena.

“Sé por todo lo que has pasado. También llevé a mi hijo al hospital en micro, también luché por un botón gástrico, también le di comida por el estómago (…) Y estoy ayudando ahora no por ser bueno ni por quedar bien, lo estoy haciendo por mi hijo y por mi historia”, explicó.

Julio César señaló que le provocaba mucha tristeza que el problema que vivió él hace casi 30 años, siga siendo una preocupación para muchas familias, como la de Lorena.

“Que te pase a ti hoy, en 2020… y tengas el mismo abandono, las mismas carencias y necesidades. Pucha el país de mierda que tenemos. Hace 30 años viví lo mismo que tú y todo está igual”, agregó.

Rodríguez ofreció disculpas a sus compañeros de equipo por emocionarse y por el gesto del arriendo, pues sabía que con este los comprometía también a ellos.

“Sé que me salgo de mi posición de animador, pero la entiendo tanto Monse… no sabes cómo la entiendo. Me da rabia que pasen tantos años y que todo siga igual. Lorena debería tener un botón gástrico que se lo entregue el Estado, alimentación para su niño, una atención especial”, añadió.

Por último, Julio César indicó que contaba su historia de dolor porque Chile tiene que cambiar. “Sé que hoy estoy entre los privilegiados, sé que tengo muchos privilegios, pero también sé que el país tiene que cambiar y que estas cosas deben cambiar”, cerró.