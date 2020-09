Julio César Rodríguez "repasó" al líder de los camioneros en el matinal de CHV

El conductor de "Contigo en la Mañana" le sacó en cara al presidente de la CNTC su cercana relación con el Jefe de Estado.

Un tenso momento se vivió este martes en el matinal Contigo en la Mañana de CHV, luego de realizar un contacto telefónico con Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre de Chile (CNTC), en el marco de las movilizaciones del gremio.

Fue en esa instancia, cuando el representante le pidió un “favor” al conductor del espacio, Julio César Rodríguez, quien le respondió con una tajante respuesta.

“Julio César, tengo que entrar a reunión de comité de crisis en este minuto, le pido disculpas, pero por favor, ayúdenos usted, llame al Presidente de la República y dígale que el protocolo de acuerdo está en manos de ellos“, le solicitó Pérez.

“No me pida a mí Sergio que lo llame, si usted era del comando de Piñera, usted trabajó por él“, le respondió el periodista de forma inmediata. “Se lo digo porque usted debe tener el teléfono, yo no lo tengo”, agregó.

Al ser interpelado, Pérez admitió que también integró el comando del senador Guillier.

“Cuando lanzamos un proyecto en el edificio del Congreso en Santiago que se llama regionalización de Chile. Yo le dije: ‘Senador, estoy con usted, porque Chile si no es regionalizado, no será desarrollado'”, reconoció el presidente de los camioneros.

Ante esa “explicación”, Rodríguez insistió en su postura. “Sergio, me refiero a que no me mande a mí a hablar con el Presidente Piñera, yo no tengo su teléfono, usted trabajó para su comando y me imagino que lo tiene. Usted es más cercano a él“, aseguró.

De ese modo, Pérez replanteó su petición, señalando que como representante de los medios de comunicación, ayude al gremio a comunicarse con el Gobierno para obtener una pronta respuesta.

“Ustedes ayuden para que sigamos trabajando, y que los camioneros están disponibles para abastecer Chile de forma inmediata (…) Le quiero pido que me disculpe pero tengo que entrar a otro compromiso”, finalizó despidiéndose del programa.