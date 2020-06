Julio César Rodríguez relató los complicados momentos que vivió con el Covid-19

El animador de "Contigo en la Mañana" agradeció todas las muestras de cariño recibidas durante su reposo.

Este martes el animador de televisión, Julio César Rodríguez, volvió al programa "Contigo en la Mañana" de CHV y a "Podría ser peor" de Radio Bío Bío, donde habló de sus días enfermo con Covid-19.

“Estuve ocho días ‘planchadísimo’ y cinco días donde no me acuerdo de nada, porque dormía, dormía y dormía. Pero nunca fue grave, no hubo ida al médico o a algún centro”, indicó.

“A paracetamol y limonada se pasó el bicho. Estoy de alta, ayer por la tarde me llegó mi alta, así que estoy feliz”, agregó.

En esa misma línea, el profesional sostuvo que los síntomas que se sienten al contagiarse son muy inciertos, por lo que llamó a las personas al autocuidado y respetar las cuarentenas.

“Todos los cuerpos reaccionan distinto, no sabe y es una verdadera ruleta rusa. Me dijeron que iba a perder el olfato y el gusto. Y la verdad es que tenía un olfato muy agudo”, expresó.

“Uno tiene la impresión que del virus en sí se sabe muy poco, que los médicos atienden las enfermedades secundarias, la externalidades, pero es muy incierto todo, demasiado incierto para exponerse al virus”, añadió.

Por último, Rodríguez expresó un saludo a quienes lo siguen y entregó algunos consejos.

“Si les puedo decir algo, es que no pasen por el virus, si se puede, o pasen cuando esté el sistema de salud abierto para atenderse, porque es todo muy incierto e impredecible”, concluyó.