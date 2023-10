Durante el programa “Contigo en la Mañana” Julio César Rodríguez paró en seco a una chilena residente en Israel que cuestionó la información entregada por el matinal sobre el bombardeo a un hospital en Gaza.



Sivan Gobrin, vicepresidenta de la Comunidad Chilena en Israel fue invitada al espacio para conversar sobre la última información que se tiene sobre la chilena secuestrada y cómo se encuentra Israel ante los últimos hechos de la guerra.



JC Rodríguez frena en vivo a chilena en Israel



“Esto no fue un ataque israelí. Por favor. Hago un llamado a chequear la información antes de tirarla rápidamente. Están usando fuentes de un grupo terrorista. Yo entiendo que la empatía y la preocupación por los civiles gazatíes... pero estamos hablando de un grupo terrorista que no da información fidedigna, que cometió atrocidades”, dijo sobre el último ataque a un hospital en Gaza.



Goblin de profesión periodista, apuntó contra el canal de haber culpado a Israel del bombardeo sin tener los antecedentes suficientes.



Según explicó la versión del Gobierno es que fueron islamistas y los acusó de usar fuentes “terroristas”. “Hago un llamado a chequear la información antes de tirarla rápidamente, están usando fuentes de un grupo terrorista”, mencionó.



Ante esto JC Rodríguez no se aguantó y arremetió en contra de la chilena. “Perdón, Sivan, pero tú te estás apresurando, porque las fuentes nuestras no son del grupo terrorista, son los mismos anglicanos, benefactores del hospital, es ABC, Reuters... Si pides que no creamos en el otro lado, tampoco tenemos por qué creer lo que tú nos dices, porque eres parte interesada en la información...”, le señaló molesto.



Así mismo le respondió que “tú nos dices que estamos replicando lo que dice un grupo terrorista y eso me parece una falta de respeto. Es que yo soy periodista y no lo puedo aceptar. No puedo aceptar que tú vengas y me digas que nosotros nos comemos lo que nos dicen... Perdón, estamos informando lo que dicen fuentes independientes”.



La entrevistada, con aparente rostro de molestia insistió con su punto y le pidió al conductor que viera la imágenes y videos reales del momento del bombardeo, aludiendo la responsabilidad a la yihad islámica.



Finalmente Monserrat Álvarez interrumpió y dijo “que todavía no se puede confirmar nada, Sivan”, por su parte Rodríguez decidió poner fin a la llamada con un corte comercial.