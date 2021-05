Julio César Rodríguez ofreció disculpas a todos los candidatos independientes en CHV

“Felicitaciones a todos los independientes y las disculpas de nunca haberlos representado como deberíamos”, dijo el animador de Contigo en la Mañana.

El animador del matinal "Contigo en la Mañana" de CHV, Julio César Rodríguez, le ofreció disculpas públicas a todos los candidatos independientes electos en las votaciones del fin de semana, por no haber puesto en la televisión a gente que encarnara sus puntos de vista.

“Felicitaciones a todos los independientes y las disculpas de nunca haberlos representado como deberíamos, porque la televisión todavía también pertenece a la vieja guardia. También hay que combatir y luchar contra eso: poder traspasar el nuevo Chile a los medios de comunicación masiva”, dijo JC.

En la elección de constituyentes para la convención, el mayor número correspondió a los independientes. Estos provenían predominantemente de la Lista del Pueblo y de Independientes No Neutrales.

A juicio de Julio César, poder incluir a los independientes en la televisión, “es un desafío tremendo, que tenemos todos los que trabajamos en los medios de comunicación. No solamente algunos. Tenemos que trabajar para eso”, dijo.

El rostro de CHV también entregó su evaluación particular de los resultados de la elección a cuatro banda: “Todos queremos un Chile mejor, pero también con gente nueva. Yo creo que eso es lo relevante. No solamente el discursete. No solamente la propuesta y el proyecto, que por supuesto tienen que ser sólidos. Sino también quiénes lo llevan adelante”.

Finalmente, añadió que “hoy día cada vez más la gente quiere a sus vecinos, gente cercana, gente joven, que no está contaminada. Creo que esto también es relevante y ayer quedó clarísimo”.