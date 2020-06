Julio César Rodríguez nuevamente "sacó a pasear" a Joaquín Lavín en CHV

“Recuerde que usted quería abrir un mall en medio de la pandemia”, dijo JC, dejando sin palabras al jefe comunal.

El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, nuevamente fue puesto en aprietos por el animador del matinal "Contigo en la Mañana" de CHV, Julio César Rodríguez, quien detalló una serie de errores de las autoridades, cuando solo estaba cuestionando las acciones del edil.

El periodista y el jefe comunal se encontraban hablando sobre los errores de las autoridades en medio de la pandemia, exponiendo cómo habían privilegiado la economía por sobre la salud de las personas, provocando la tragedia que se vive en Chile.

“El grande (comercio) que puede abrir, tiene que ayudar al chico que lo tiene prohibido. Entonces, el almacén chico que no pudo abrir, tiene que recibir ayuda del Estado, no hay que dejarlo quebrar, no hay que cobrarle patentes ni contribuciones y darles un buen préstamo para no dejarlo morir”, comenzó Julio César.

“Pero a lo que voy yo, y que usted no me respondió, es la lógica económica que había con Jaime Mañalich para tomar las decisiones, que es lo que yo creo nos hizo ir cuesta abajo en el país. Porque usted mismo estaba abriendo el Apumanque, ¿se acuerda?”, lanzó el animador.

Esto provocó que el alcalde Joaquín Lavín cambiara totalmente de ánimo, ya no estuviera más sonriente y a los pocos minutos se excusó que tenía que hacer algo y cerró el contacto en vivo.

Revisa el momento acá:

#JulioCesarrodriguez no defrauda “Porque usted mismo abrió el Apumanque , se acuerda?”

La cara de Lavín poh 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 #ContigoCHV pic.twitter.com/s6pNp7wo23 — 😊🖕🏻 (@_hijademinero) June 29, 2020