Julio César Rodríguez vivió tenso momento con diputada Natalia Castillo en matinal de CHV

Los animadores de "Contigo en la Mañana" rebatieron durante un largo rato a la diputada Natalia Castillo, por el reciente anuncio sobre las elecciones.

Un tenso momento se vivió este lunes en el matinal "Contigo en la Mañana" de CHV, donde Julio César Rodríguez y su compañera Monserrat Álvarez tuvieron una discusión con la diputada Natalia Castillo.

Los panelistas estaban conversando sobre las elecciones, y el reciente anuncio del Presidente Sebastián Piñera, quien corrió las fechas para elegir a los constituyentes, alcaldes, gobernadores regionales y concejales, debido a la emergencia sanitaria que se vive actualmente.

Es este contexto la parlamentaria Natalia Castillo estaba hablando sobre el anuncio, y mencionando que aunque se hayan cambiado las fechas, seguirá habiendo aglomeración en otros lugares como el transporte público o establecimientos escolares, pero Julio César la interrumpió diciendo que "hay cuarentena total" y que además, "los colegios no están funcionando".

A pesar de eso, la diputada continuó sosteniendo que "sí, hay cuarentena total, y la cantidad de permisos colectivos que hay, por empresas que son consideradas como esenciales y que en realidad no son esenciales, es una cantidad enorme. Las calles están llenas".

Julio César nuevamente sacó la voz y la corrigió para decir que "no están llenas las calles", mientras la diputada decía que no están vacías, y por su parte el periodista arremetía diciendo que "tampoco están llenas". Monse también entró en la discusión para decir que "esta es la cuarentena más estricta que hemos tenido".

"Además no se suspenden las elecciones para mejorar la situación sanitaria", sostuvo Rodríguez, y por su parte la diputada agregaba que "no, no se suspenden las elecciones, pero en el fondo se utilizan las elecciones, porque no hay ninguna prueba de que puedan aumentar los contagios".





Aquí JC entró a comentar algo, y corregir a Natalia Castillo diciendo que "no es necesario que aumenten los contagios, diputada. Usted no entiende algo parece. No es necesario que se aumente, con los contagios que hay. Discúlpeme, pero parece que usted está llevando algo para un lado que no es... no es suspenden las elecciones para evitar contagios. Es por los contagios, no para". "Es que estamos en una pandemia en ascenso", respondió la diputada.

"Es que no están las condiciones sanitarias para las elecciones, y cuando se propone postergar las elecciones es por la condición sanitaria actual, las otras ayudas corren como tema aparte, como tema importante. Hoy es una decisión puntual de correr o no las elecciones y qué implica eso en el calendario electoral", sostuvo Monserrat.

La periodista también agregó las palabras que se habían dicho anteriormente: "Pero cuando ustedes como oposición están diciendo 'nosotros vamos a correr las elecciones siempre y cuando se apruebe el tercer retiro del 10%...".

"No, no dije eso, lo que pasa es que mayo puede ser peor que abril", corrigió la parlamentaria.

"Por eso estamos preguntando cuándo plantean que se puede hacer, por eso te preguntamos a ti Natalia, cuándo crees tú y en qué condiciones estás dispuesta a aprobar una reforma constitucional, en qué fecha", cuestionó Álvarez.

"Yo te respondo con lo que ha dicho la sociedad científica del colegio médico, no tenemos certeza, por lo menos hasta agosto que esto efectivamente va a ser una situación sanitaria diferente (...) parte de un debate que tenemos que hacerlo rápido y con todos los elementos en la mesa", dijo la diputada para dar finalizado el tenso momento con Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez.