Julio César Rodríguez explicó los motivos de su gran cercanía con la gente

"No le debo favores a nadie. Nunca he tenido pituto para ningún trabajo”, confesó el animador de Contigo en la Mañana.

El animador del matinal "Contigo en la Mañana", Julio César Rodríguez, se ha convertido en uno de los rostros más confiables y queridos en el último tiempo en la televisión chilena. Y es que sus interpelaciones a los políticos ha sido un factor clave para ganar el clamor popular a través de las redes sociales.

“Los golpes de la vida me han hecho el hombre que soy”, comentó el animador de CHV, quien desde el denominado estallido social ha cobrado mayor notoriedad, debido a sus punzantes comentarios, que en más de una ocasión han puesto incómodos a los políticos.

“Estoy en una etapa en que no me traiciono. Eso me deja fluir y ser espontáneo. No le debo favores a nadie. Nunca he tenido pituto para ningún trabajo”, explicó al diario La Cuarta.

Julio César: La gente entiende que soy normal

Asimismo, el animador cree que la gente “entiende que soy un tipo súper normal, demasiado corriente quizás. Y cuando me escuchan hablar, se escuchan ellos“, dice el también locutor radial.

Como prueba de lo anterior, entrega un ejemplo de lo que le comentan en la calle. “Siempre me dicen: ‘preguntó lo que yo estaba pensando’ o ‘dijo lo que quería decir’ o ‘le pasó lo mismo que a mí’”, afirmó el animador que comparte roles con Monserrat Álvarez en el matinal de Chilevisión.

En esa misma línea, sostuvo que el público está aburrido de “mirar para arriba” por lo que han buscado a alguien más cercano. “Lo último que quieren es prender la TV, seguir mirando para arriba, y ver a alguien falso, alegre de nada, adulador al peo, buenito, con los dientes ultra blancos, y vendiendo que es generoso”, afirmó.

“Esa vendida de pomada fue por mucho tiempo para salir bien en los estudios y ser querido. Hoy las personas demandan gente real, que no sea chistosa en pantalla y a la salida unos conch…“, cerró.