Julio César Rodríguez le "paró los carros" a Bernardo Fontaine en Contigo en la Mañana

El animador del matinal de CHV se enfrentó con el economista luego de que este último asegurara que el grueso de la población no había sufrido una disminución de sus ingresos.

Un tenso momento protagonizaron el pasado miércoles el animador del matinal "Contigo en la Mañana", Julio César Rodríguez, y Bernardo Fontaine, constituyente elegido en las pasadas elecciones en el distrito 11.

Todo comenzó cuando el economista sostuvo que “aquí el grueso de la población no ha tenido disminución de ingresos” durante la pandemia, pero “sí hay un sector muy importante, varios millones de chilenos, que sí ha tenido una disminución de ingresos dramática”.

Las declaraciones del constituyente causaron sorpresa en el animador, quien no tardó en preguntarle: “¿Usted está diciendo que la mayoría de los chilenos no ha disminuido sus ingresos?”.

“Eso es lo que dicen las cifras y las encuestas. Entonces hay que ver las dos caras de la moneda. Con esto yo no estoy diciendo, para que quede perfectamente claro, que no hay un millón 200 mil desempleados, que hay una infinidad de pymes, emprendedores y empresas que están quebradas, que están en una situación muy dramática y que no merecen preocupación, ni empatía, ni comprensión, ni urgencia. Necesitan todo eso”, aclaró Fontaine.

En esa misma línea, también quiso reconocer que “hay un montón de gente que ha mantenido sus ingresos, inclusos algunos la han aumentado, y que tampoco respetan las cuarentenas”. Además, agregó que esto nos lleva a que “lo más importante de todo, es la responsabilidad personal. Lo más importante es usar la mascarilla, no moverse si no necesitamos movernos, cuidar el lavado de manos, cuidar de no contagiar, vacunarse lo antes posible, eso es lo más importante”.

JC insistió y le preguntó cuál era la fuente que estaba utilizando para decir que “el grueso de la población no había bajado sus ingresos”, a lo que Fontaine lo invitó a mirar “las cifras del Banco Central sobre cómo se han movido los ingresos y mira las cifras de las cotizaciones de las AFP, el número de cotizantes ha bajado muy poquito y el monto de las cotizaciones muy poquito”.

“Eso no da cuenta de todo el problema porque ahí no están los trabajadores informales. Pero vuelvo a decir, veamos la realidad que tiene una situación dramática para varios millones de chilenos que eso es urgencia, pero también hay otro sector que no tienen la misma urgencia. Lo que no significa que vivan fantástico, porque todos vivimos muy apretados, tenemos una vida difícil, no alcanza la plata, eso es otro problema”, añadió.

La discusión entre ambos estuvo lejos de terminar, ya que el animador insistía en la declaración del constituyente, quien tras la intervención de Álvarez pidió que no se hablara que “todos” los chilenos habían bajado sus ingresos durante la pandemia.

“Usted dijo que el grueso de las personas no había bajado sus ingresos. Esa es su palabra textual, porque usted cree que el señor de la renta vitalicia vive con la renta vitalicia, y el señor tiene un segundo empleo, vende, es conserje, y no ha podido realizar la segunda labor”, manifestó el periodista.

Fontaine insistió en que “hay varios millones de personas, no tengo la cifra exacta, pero estimo que entre la mitad y el 40% de los chilenos han tenido una rebaja de ingresos fenomenal y están en una situación dramática. Pero hay otro porcentaje que lo ha mantenido”.

JC manifestó que esta situación “daría un vuelco en la pandemia”, mientras que el entrevistado aseguraba que el conductor estaba “cambiando todas mis palabras”.

El animador le dijo que “usted cree que un pensionado vive con 180 lucas”, y el economista salió con un nuevo dato: “Hay 5 millones 600 mil cotizantes en las AFP, que gente trabajando con un sueldo. Y habían 5 millones 260 mil hace un año atrás. Eso quiere decir que a todo el mundo no le bajó los ingresos. Todo lo contrario, he dicho hasta el cansancio…”, sostuvo Fontaine, cuando fue interrumpido por Julio César, quien le dijo que “en el país real, los pensionados no viven con la pensión”.

“Insisto, tenemos una situación económica dramática (…) Pero al mismo tiempo tenemos otro sector que está funcionando y lo que digo es que veamos las cosas con equilibrio. Nada más”, respondió el economista. Por lo mismo, el comunicador afirmó que “usted cree que estamos mejor”.

Luego, le contra argumentó explicándole “por qué las cifras reales van a dar cuenta del país real. Usted cree, usted dijo, no han bajado su remuneración los pensionados, porque usted cree que una persona con 180 mil no puede vivir. Le informo que con el promedio de renta vitalicia la gente no vive, sigue haciendo clases, es conserje, sigue vendiendo cosas, se emplea en otra cosa. Ese 50% de su renta aprox. Usted cree que una persona puede vivir con 220 lucas”.

Fontaine aseguró que “nunca pensaría eso” y que “lo que yo digo es otra cosa”, sino que “tenemos dos mundos, uno que está funcionando y otro que no”.

“Perdóneme Bernardo, yo le estoy diciendo que el mundo que usted dice que está funcionando, no funciona, porque está metiendo a los pensionados en el mundo que funciona”, le respondió Julio César, a lo que Bernardo Fontaine le aclaró que “hay 5 millones 600 chilenos que cotizan todos los meses, cuyo sueldo promedio es 872 mil pesos, esa es gente que está trabajando. Es la cifra de la Superintendencia de las AFP”.

“Para que quede claro y no me caricaturicen más: es evidente que estamos en una situación económica dramática para muchos chilenos y necesitamos ayudas urgentes, parejas, rápidas, no burocráticas. Pero también tenemos que reconocer, porque aquí en el ánimo de ganar puntos políticos se exageran las cosas (…) Sí es exageración cuando decimos ‘todos los chilenos le han bajado los ingresos’, eso no es cierto”, cerró el economista.