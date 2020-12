Julio César Rodríguez le mandó un claro mensaje a los "papitos corazón" en CHV

La reflexión del animador de "Contigo en la Mañana" se viralizó rápidamente a través de las redes sociales.

Emoción causó el pasado jueves la historia de "Leticia", quien se puso a llorar en pleno despecho en vivo en el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión, cuando Rafael Cavada conversaba con ella en la fila que realizaba afuera de las AFP para sacar su segundo 10%.

“Es triste, es fuerte que una madre deba vender pan amasado en el Metro para mantener a sus hijos y además pasar por esto, una fila larguísima para poder tener el dinero con el cual ayudar a sus hijos”, sostuvo el periodista desde la calle.

Si bien Cavada buscó sacarla del aire, el animador del espacio, Julio César Rodríguez, aprovechó la situación para realizar un ácido comentario por el momento que estaba viviendo la madre. “Muchos años legislando puros hombres. Acá se ve la importancia de la paridad, de las sensibilidades de quienes nos legislan. Años haciendo leyes los hombres y miren en lo que termina”, partió diciendo.

“Hay castigos sociales, pero no castigos reales. En otros países se descuenta directo del sueldo a quienes no pagan las pensiones de alimentos. Hay muchas soluciones para que esto no vuelva a pasar, para que las mujeres no tengan que humillarse en filas como las que vemos”, añadió.

Para finalizar, JC señaló que “hay mecanismo, pero en Chile siempre han legislado los hombres y es una cultura machista en la que vivimos. Los perjudicados siempre son las niñas y los niños y las mujeres que se quedan a cargo de ellos, muchas de ellas deben trabajar dos o tres turnos para mantenerlos”.

