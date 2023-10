El conductor de “Contigo en la Mañana”, Julio César Rodríguez lanzó una dura crítica al sistema judicial tras la muerte de tiktoker narco en Padre Hurtado.



El periodista se refirió a la “libertad vigilada” que cumplía la joven de 24 años Sabrina Durán y cómo se ejecutaba este sistema en el país.



Julio César Rodríguez crítica sistema de “libertad vigilada”



Rodríguez partió preguntando qué significaba este tipo de condena que cumplía la mujer hace un mes. “¿Qué es lo que es la libertad vigilada? Porque ya, se cumple la condena en libertad, pero qué es libertad vigilada. ¿La están vigilando?”.



Ante esto la conductora del matinal Monserrat Álvarez señaló. “No (no es que la estén vigilando), sino que recibe visitas regulares de personal de Gendarmería para ir monitoreando su proceso de reinserción social”.



“Respondiendo tu pregunta, la libertad vigilada es distinta al arraigo y a la firma mensual. Y no tenía firma mensual, arraigo no sé”, complementó la periodista.



“Ojalá me equivoque, pero tengo la impresión que hay una serie de instrumentos que tiene la justicia que están ahí. Se otorgan beneficios, pero no está la posibilidad real de que se ejecuten. Ocupan estas herramientas a sabiendas que, lo que está estableciendo, en la práctica no va a ocurrir. Y esta cuestión es un círculo vicioso muy peligroso”, explicó el conductor para reafirmar su idea.



Luego finalizó recordando el caso del crimen a un niño de 12 años que fue asesinado por personas que cumplía este tipo de condena.

“Pasó cuando dos tipos mandan a un niño en Longaví. Esos dos tipos debían estar en (la cárcel de) Rancagua, pero la justicia les había otorgado beneficios. Entonces la justicia tiene herramientas, la utilizan, pero no hay forma que se cumpla eso. Lo más grave es que los jueces saben que no tienen cómo fiscalizar”, dijo.