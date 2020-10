Julio César Rodríguez dejó marcando ocupado a JVR tras triunfo del Apruebo

Tras la histórica victoria de la opción Apruebo para una Nueva Constitución del 25-O, llegó el momento de analizar las razones por la cuál el Rechazo perdió por paliza en las urnas.

Y una de las que primero salió a dar la cara fue la senadora de la UDI, Jaqueline Van Rysselberghe, quien protagonizó un ácido debate con Julio César Rodríguez, animador del matinal ‘Contigo en la mañana’ de CHV.

El periodista realizaba su análisis sobre los altos números que alcanzó la opción que busca terminar con la actual Carta Magna, cuando ocurrió un imprevisto. Allí, el mismo criticó a los partidos políticos por su nula lectura de la población, pero no se imaginaba lo que vendría después de sus palabras.

Fue justamente allí cuando la senadora se mostró muy molesta y decidió interrumpirlo. “Es malo generalizar. Se requiere que mucho independiente se acerque a la política para que tanto la oposición como el gobierno puedan tener continuidad, aunque les cargue la política a muchos, aunque sé que te cargan los partidos”, explicó.

Así, JC Rodríguez no se achicó y dijo: “No me cargan los partidos políticos, quizá me cargan éstos partidos políticos. Senadora ¿por qué cree usted que la gente no vota nunca? ¿por qué cree que la aprobación a los partidos políticos es tan paupérrima? ¿Encuentra que es por mi culpa, porque hacemos mala prensa?”.

“Sería el colmo que los políticos que no se pudieron poner de acuerdo para escribir una Constitución, se aprovechen de toda la gente y todo lo que ha pasado, para poner a los mismos que nunca quisieron escribirla. Lo que la gente pide es gente nueva”, sumó también a sus palabras.

Van Rysselberghe, por último, quiso responderle y no ser quien pierda el debate.

"¿Te pido un favor? Tienes todo el derecho de tener esa oposición y decirla, pero ‘sabí qué’, es malo para Chile el desprestigio de las instituciones en general". A esto, Rodríguez la liquidó: “Pero yo no las desprestigié, usted está 78 a 22 abajo”.

Revisa el momento acá: