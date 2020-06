Julio César Rodríguez se refirió a las reiteradas comparaciones con Felipe Camiroaga

El animador de "Contigo en la Mañana" no olvida a su amigo fallecido en septiembre del 2011. Además, se refirió a las críticas que recibe su compañera Monserrat Álvarez.

Uno de los pocos personajes que se han ganado un lugar en el corazón de la gente ha sido el animador Julio César Rodríguez, quien desde octubre del año pasado se ha consolidado como una figura que no tiene temor a la hora de interpelar a los políticos y personajes polémicos que tratan de plasmar su ideología en las pantallas.

Y es tanto el cariño hacía el animador del matinal "Contigo en la Mañana" de CHV, que ha sido vinculado de forma natural como el nuevo "Felipe Camiroaga".

Solo basta echar un vistazo rápido en las redes para comprender que a Julio César se le ha comparado frecuentemente con Felipe, por su personalidad y cercanía con la gente.

Ante eso, JC explicó que: “Él era súper querido y conmigo existe un fenómeno parecido en ese sentido. No me gustan las comparaciones, menos con Felipe, todos sabemos lo que pasó”.

“Fue súper triste, nos dejó en shock. No sólo por el cariño hacia todas esas personas y el accidente desgraciado. Se ha generado mucha especulación y no me siento muy cómodo metiéndome ahí”, agregó.

Críticas a Monserrat Álvarez

Además, “JC” se refirió al polémico momento que vivió su compañera de labores Monserrat Álvarez junto al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, lo que originó una serie de críticas a la animadora por su “imparcialidad”.

“Es injusto. Su posición es similar a la mía, ella también trata de sacar la mayor información. Cuando una persona está pasándose dos pueblos, la Monse lo para. Tuvo episodios mediáticos, y a partir de aquello, aumentaron las críticas. No la veo con una postura diferente. Soy chistoso e ironico, ella más directa, pero su proceder es transparente”, explicó.