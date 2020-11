Julio César Rodríguez vivió un día de furia con Iván Moreira en "Contigo en la Mañana"

El rostro del matinal de Chilevisión mandó a leer un diccionario al senador de la Unión Demócrata Independiente.

El animador del matinal "Contigo en la Mañana" de CHV, Julio César Rodríguez, vivió una tensa discusión con el senador Iván Moreira, debido a que el parlamentario defendió a la UDI por el escándalo que remeció a la Fundación Jaime Guzmán.

La polémica se da luego de un reportaje de CHV, donde se evidenció el pago de $300.000.000 de la UDI a la Fundación Jaime Guzmán, en especial el ministro Jaime Bellolio, lo que generó el conflicto entre el animador y la autoridad política.

Esto, porque el senador defendió con todo a su partido pese al evidente hecho demostrado en la nota, y con tono muy enojado, no dejaba hablar a nadie.

“¿Pero me va a escuchar o no? No se puede hablar con usted senador”, le dijo Julio César Rodríguez, evidentemente molesto con la actitud beligerante de Moreira, haciendose el ofendido.

“Es que cuando tú me hablas que hay un bastión, me dices que hacemos cosas ilícitas”, se defendió el senador.

“Bastión no significa ilícito, vaya a leerse el diccionario Iván, consígase un asesor de lenguaje”, le dijo irónicamente Rodríguez, terminando con el diálogo que era un monólogo a esas alturas.

Revisa el momento acá: