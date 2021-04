[VIDEO] JC Rodríguez sacó a pasear sin permiso temporal a Shalper y Andrea Molina en CHV

La candidata designada a la alcaldía de Viña del Mar nuevamente sigue causando polémicas de cara a la próxima elección municipal.

Tal como lo dijimos en una antigua nota sobre ella. A la candidata Andrea Molina no le bastó con ser designada a dedo, no vivir en la ciudad, vender su idea de "independiente" pero realmente es apoyada por Chile Vamos para mantener a todos los operadores políticos en la municipalidad, bloquear a cada seguidor que la increpa, defender el legado y desfalco de Virginia Reginato y tener nulo conocimiento de la realidad que enfrenta Viña del Mar.

Te puede interesar: [VIDEO] Andrea Molina hizo el ridículo ante Maca Ripamonti en debate por la alcaldía de Viña

En esta oportunidad, la candidata a la alcaldía de la Ciudad Jardín, Andrea Molina, se dio el descaro de creerse la animadora del matinal "Contigo en la Mañana" de CHV, algo que fue muy criticado en redes sociales y por el mismo animador del espacio, Julio César Rodríguez.

El hecho ocurrió mientras se debatía respecto a un aumento en los impuestos a los más ricos, donde la conversación entre JC y Diego Schalper, otro de los invitados en el panel telemático, subió de tono y discutieron.

Te puede interesar: El insólito castigo que recibió Virginia Reginato tras robarse todo el dinero de Viña del Mar

Todo se produjo cuando "el JC que le dicen” le reprochó al diputado que “no puedo aceptar que usted, a través de la palabra, disfrace las cosas”.

“Dije desde un principio subir un impuesto, de un 21 a un 28 por ciento, di la infamación tal cual es”, aseveró Julio César Rodríguez, mientras Diego Schalper insistía en que el periodista estaba dando una opinión.

Te puede interesar: Andrea Molina se burló de los hinchas de Everton con tweet apoyando a Santiago Wanderers

Fue ahí donde irrumpió la candidata que le paga a los habitantes de los cerros de Viña del Mar para ensuciar la visual de la ciudad con sus carteles de propaganda.

“Discúlpenme que los interrumpa, pero yo creo que la gente quiere escuchar que podemos hacer para mejorar la condición de lo que se está viviendo, no quedarnos entrampados en dimes y diretes”, dijo, molestando al animador de “Contigo en la mañana”.

La repasada (y precisión) que hizo J.C. Rodríguez al Diputado Diego Schalper que se niega al #ImpuestoALosSuperRicos (que es por solo una vez) al #RoyaltyMinero y a cualquier subida de impuesto a los Súper Ricos, es de antología. #ContigoCHV



*De pasada a Andrea Molina (ind UDI). pic.twitter.com/T92iYRNw6k — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) April 7, 2021

Sin embargo, JC procedió a interrumpirla para decirle que "no Andrea no anime acá, no tiene que animar, aquí yo estoy hablando con Diego que no son opiniones, es información". Tras esta respuesta Andrea Molina se mostró molesta y respondió que "no estaba animando estimado".

2 en 1.



Julio César por partida doble, se despacha a Diego Schalper por mentiroso y Andrea Molina por querer figurar como animadora. 😂😂😂😂



Video: @_hijademinero #ContigoCHV pic.twitter.com/qNjGx1mTOx — Mr. Wolf (@Mister_Wolf_0) April 7, 2021

Luego de unos minutos más de discusión, el programa se fue a comerciales para bajar la intensidad, pero al volver y al darle el pase a Andrea Molina para que entregue su opinión sobre el tema que estaban conversando, la política no quiso dejar pasar la oportunidad para descargarse por el incómodo momento vivido.



"Primero que todo no pretendo animar el programa, en absoluto, mi querido Julio César. Estaba planteando en la misma dirección que tú", expresó Andrea.

Ante esto, el animador ya más calmado le pidió disculpas a Andrea. "Si te molestó te pido disculpas, si te ofendí, porque de verdad si fui brusco.. pero Schalper es el que me tenía ofuscado no usted... Sentí que te metiste a mediar más que opinar", cerró.