Julio César Rodríguez cayó en una broma al leer mensaje de tuitero en vivo

El animador del matinal ‘Contigo en la Mañana’ leyó al aire el posteo de un televidente que consultaba sobre el Pase de Movilidad del gobierno.

El animador del matinal "Contigo en la Mañana" de CHV, Julio César Rodríguez, fue la nueva víctima de las bromas que se hacen en redes sociales a los animadores de TV que leen mensajes de Twitter en vivo, causando las risas de su compañera Montserrat Álvarez.

Todo se dio en el contexto de los intentos de explicar el funcionamiento del Pase de Movilidad, luego que la oficial de Carabineros en pantalla diera una información distinta a la que sale en la web del Minsal.

Te puede interesar: Checho Hirane reveló su secreta e inédita relación con Felipe Camiroaga

Esto, porque la encargada de Comisaría Virtual aseguró que el documento, durante este fin de semana, permitirá a los residentes en una comuna en Fase 2 a trasladarse a otra región, pero no a la comuna de al lado, si es que ésta está en cuarentena.

Te puede interesar: Cata Vallejos ofreció disculpas tras emitir teoría anti vacuna sobre el COVID-19

Esto causó numerosas consultas de los televidentes, por lo que Julio César empezó a leerlas al aire, cayendo en una hilarante broma.

“¿Se requiere de algún papel si no quiero salir de la casa?… Bueno… este chistosito de siempre ah. La verdad, es que si no quiere salir de la casa no tiene nada que pedir. Me embarró”, expresó, causando las risas de todos los presentes.