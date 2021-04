Julio César Rodríguez ahora calificó de "hueon" al diputado Diego Schalper

El animador del matinal de CHV continuó sus críticas contra el diputado en un live junto a su ex pareja, Fran García Huidobro.

El animador del matinal "Contigo en la Mañana" de CHV, Julio César Rodríguez, fue el nuevo invitado del programa de Revista Velvet animado por Fran García Huidobro, ocasión donde aprovechó de lanzar duras críticas contra el diputado de RN, Diego Schalper, luego de su participación en el programa que anima JC.

Todo fue por el impuesto a los "súper ricos", cuando el parlamentario le hizo una precisión al animador. "Yo partiría por hacerte una precisión. No es cierto que se crea un impuesto en Estados Unidos. Lo que se está discutiendo es que se va a aumentar un poquito el impuesto corporativo. Y esa discusión la podemos tener", expresó Schalper.

Ante esto, JC respondió: "Es de un 21 a un 28 por ciento, Diego, no es un poquito. Usted se está negando a un 2,5 por ciento para los súper ricos, eso es un poquito. No sé si lo ofendieron, pero tampoco estoy para que usted… Yo soy periodista, no puedo aceptar que usted, a través de la palabra, disfrace las cosas, porque no es así. Diego, dije desde el principio, subir el impuesto de 21% a un 28%, di la información tal cual es", replicó JC.

En el live junto a su ex pareja, el rostro de CHV aclaró que "las pocas veces que me he choreado en el matinal es cuando los que están al frente de mí tratan de disfrazar mis preguntas, que tienen un fondo informativo, como que fuera mi opinión. Por eso la última vez me ofusqué con Schalper, porque, de las tres cosas que yo le dije, las tres me las tergiversó al aire. Y yo por eso lo paré".

"Primero, yo le dije que se iba aumentar el impuesto de un 21 a un 28 por ciento y él me dice ‘en Estados Unidos no se va crear ningún impuesto nuevo’, que no era lo que le estaba diciendo. Segundo, me dice ‘mira este impuestito menor’", añadió el rostro de CHV.

Además, el comunicador recordó que "después me dice ‘yo puedo tener otra opinión que la tuya’ y yo no estaba opinando (…) Por eso lo paré y lamentablemente encontré inoportuno que se metiera Andrea Molina".

Finalmente, indicó que "tú tienes dos posibilidades, o Schalper es hueón de verdad o el tipo es malintencionado, y las dos cosas son graves. O no escuchaba bien o estaba mal conectado".

"Esas cosas me molestan porque si yo me levanto a las seis de la mañana a hacer mi pega, no voy a permitir que ningún hueón, aunque sea un diputado, se plante frente a la tele a decir cosas o mentiras. Porque antes en la televisión nadie les decía nada. Antes podía haberse paseado y hoy hay alguien que le dice ‘no te banco porque esto no es así", cerró.