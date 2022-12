Julio Barroso se refirió al posible fichaje de Matías Zaldivia en la U de Chile

En toda una polémica se ha transformado el posible fichaje de Matías Zaldivia a la Universidad de Chile, debido al pasado del defensa en el archirrival de los azules, Colo Colo. Uno de los que se sumó al debate fue Julio Barroso, exzaguero del “Cacique” y quien precisamente formó dupla con el jugador de la discordia en el cuadro albo.

“No es una decisión fácil, son opiniones y decisiones de cada jugador y hay que respetarlas, habrá que ver cuando el mismo explique la razón de este paso en su carrera. No creo le haya pasado la cuenta su problema con el seguro y la demanda, todos vivimos lo mismo. Acá lo importante siempre es el hincha y todo lo que se logró, los dirigentes pasan”, expresó el “Almirante” en conversación con DirecTV.

“Yo me identifiqué mucho con Colo Colo y no habría podido aceptar ir a la U o a la UC, siento que mi palabra no valdría nada si hubiese tomado una decisión así. Pero es mi postura, me gusta caminar por una vereda”, añadió el defensor que actualmente milita en Everton de Viña del Mar.

Además, manifestó que: “No sé cómo lo hacen los jugadores que pasan de un club al archirrival, después en la calle es terrible, por eso yo prefiero seguir siempre una misma línea, es bastante difícil tomar ese tipo de decisiones”.

Cabe recordar que tras finalizar su contrato con Colo Colo al término de la temporada 2022, Matías Zaldivia buscó renovar su contrato en Macul, sin embargo no recibió ninguna propuesta formal de Blanco y Negro. En ese contexto, Universidad de Chile irrumpió e inició contactos para ficharlo como agente libre.