Julio Barroso anunció la fecha en que se retirará del fútbol profesional

El futbolista de Everton y ex jugador ídolo de Colo Colo, Julio Barroso, sorprendió a todo el mundo deportivo tras revelar que en 2023 se retirará del futbol profesional. A través de una conversación con Los Tenores de Radio ADN, el zaguero de 37 años reveló que dejará sus zapatillas en la cancha el próximo año para tener más tiempo en su vida personal.

“Son el primer medio que lo voy a comunicar, pero ya tengo definido que el próximo año será mi último año deportivo”, señaló al programa, mientras que Jorge “Mago” Valdivia profundizó en las razones que lo llevarán a colgar sus zapatos.

“Es un tema familiar. Hace doce años que estoy feliz acá en Chile con todo lo que he vivido, pero siento que es tiempo de mi familia, de mis hijos. Lamentablemente, siento que la vida se pasa muy rápida y hay cosas que también hay que disfrutar. Creo que es el momento de hacerlo, y de estar con ellos”, afirmó.

“Me emociona al dar esta noticia, pero hace tiempo lo vengo planificando. Siento que ya es el momento de disfrutar con las personas que estuvieron al lado tuyo en todos los momentos, dedicarle más tiempo”, reflexionó el futbolista.

“Voy a disfrutar el próximo año como he disfrutado en toda mi carrera y Dios permita que próximamente pueda volver al fútbol con otra actividad”, aseguró el defensa de Everton, descartando realizar una despedida masiva.

“Yo voy a disfrutar el último partido, no me parece hacer una despedida, ya que eso queda para otros jugadores más grandes que yo. Ojalá Valdivia y Paredes puedan tener una despedida como se lo merecen, ya que ambos le dieron muchísimo al fútbol”, añadió, confirmando que se retirará en Everton y refiriéndose además a sus ex compañeros en Colo Colo, quienes se retiraron del fútbol este año.