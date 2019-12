El periodista y conductor estuvo invitado al Canal del Fútbol para hablar sobre el quipo de sus amores.

CDF ha publicado una serie de Podcast sobre fútbol y en esta ocasión estuvo de invitado un hincha reconocido y fanático de Universidad de Chile, se trata del conductor del exitoso programa "Pasapalabra" de CHV.

En este capítulo de "#LADÉCADA: Club deportivo Universidad de Chile. La U en 10 años", se abordó la última década de los azules, en donde Elfenbein contó detalles de su fanatismo por el "Romántico Viajero".

"De los mayores éxitos al temible fracaso, acompañados por una hinchada incombustible. Los azules han vivido 10 años de dulce y agraz, dignos de analisis. El periodista de CDF Manuel de Tezanos y el presentador y reconocido hincha de la Universidad de Chile Julian Elfenbein hablan del paso de la U desde el 2010 hasta nuestros días. #LADECADA es una serie de documentales, podcast e informes especiales digitales producidos desde Turner Chile por los equipos de CNN Chile". así describen el episodio que también está disponible en Spotify.

Peri un momento que fue muy comentado de la grabación en redes sociales, se trata del fallido estadio de la "U", un tema sensible para el hincha "Bullanguero", fue en ese momento que el comunicador aseguró que: "No me puedo morir sin ir a un partido en el estadio de la U",

De hecho, aseguró tener un nombre para el recinto, "La Caldera Azul"...

Las reacciones no se hicieron esperar:

