Julián Elfenbein habló de la repentina salida de pantalla de Pasapalabra

Julián Elfenbein estará como invitado el día sábado en el popular programa La Divina Comida, donde compartirá capítulo junto al periodista Humberto Sichel, Titi Ahubert y la comediante Renata Bravo.

Mientras se desarrollaba la conversación, el animador contará lo que sucedió con Pasapalabra, espacio de TV que fue uno de los más vistos desde su estreno en 2017, pero que luego de seis años en pantalla, repentinamente fue sacado del aire este 2023.

“Se fue transformando en un show. Hasta el día de hoy a mí me para gente y me dice: ‘Oye mi mamá tiene alzheimer, y no sabí’ lo que ha significado Pasapalabra para ella’, el ejercicio de recordar, jugar a la memoria”, recordó Julian, generando el impacto de sus compañeros.

“En fin, entregamos el premio más grande de la historia de la televisión chilena como el de Nico Gavilán, casi 500 millones de pesos”, añadió el rostro de Chilevisión.

El comunicador también habló del fenómeno que significó el programa y recalcó que “no tiene que ver con el rating”. Realizando la aclaración, a pesar de que en su momento contó con altos niveles de sintonía.

En esa misma línea, aseguró que el boom del programa de competencia “tiene que ver con lo que significaba para la gente, para las escuelas, los liceos, los niños, y para los abuelos y las abuelas, que te decían: ‘Mi mamá tiene Alzheimer, tuvo un infarto cerebral y la terapia en el hospital es ver el rosco de Pasapalabra’”.