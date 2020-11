Julia Vial le recordó los casos de corrupción del Gobierno a la ministra Zaldívar

La animadora del programa "Hola Chile" mostró su total rechazo a las de la titular del Trabajo sobre el segundo retiro del 10%.

Uno de los rostros que se ha llenado de críticas en redes sociales y en la opinión pública en los últimos días es la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, quien rechazó el Segundo Retiro de los fondos de pensiones (AFP) con unas indignantes declaraciones.

Zaldívar sostuvo que "no corresponde que alguien que no lo necesita reciba un beneficio, reciba un regalo del Estado", refiriéndose al segundo retiro del 10%.

La situación provocó el enojo y molestia de la periodista Julia Vial, quien aprovechó su espacio en "Hola Chile" de La Red para expresar su furia con la autoridad.

"Cuando veo a la ministra del Trabajo, que es la misma ministra que señalo que con el primer retiro del 10% la gente se fue a comprar plasmas a las tiendas, ahora me dice que no corresponde que alguien que no lo necesita reciba regalos del Estado, ¿de qué estamos hablando, paremos la tontera", indicó.

Además, agregó que "regalos del Estado es que a Ponce Lerou se le baje la plata, que en Penta se les mande a clases de ética, que a las farmacias después de 10 años de la colusión se les castigue con 22 mil pesos para los enfermos crónicos, no me vengai a joder la pita ", cerró la profesional.