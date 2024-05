Querella de Maite Orsini contra Daniela Aránguiz: exponen a inesperada testigo a favor de la exchica Mekano

Durante el lunes 27 de mayo se realizó la primera audiencia de la querella que interpuso la diputada Maite Orsini en contra de la exchica Mekano Daniela Aránguiz. En la instancia, la parlamentaria no estuvo presente en el tribunal ya que, según su abogado Daniel Jorge le tendría temor a la denunciada y la peligrosidad de esta.

Cabe mencionar que, en su llegada a Tribunales Aránguiz lanzó un ácido comentario en contra de Orsini y tildó el proceso judicial de un ataque de celos por parte de la honorable. “Pienso que esto es un ataque de celos de la diputada. Ella quizás puede pensar que Jorge todavía puede sentir cosas por mí” lanzó agregando que el exfutbolista le "ve todas las historias”.

¿Quien es la nueva testigo clave en la querella contra Aránguiz?

Consecuencia del matrimonio que la panelista de TV tuvo con el jugador Jorge Valdivia, tuvieron a dos hijos, una niña y un niño, que durante este proceso judicial tendrán un rol clave, ya que saldrán a respaldar la versión de Aránguiz sobre maltratos por parte de la diputada.

"No existe mejor testigo que la propia persona que fue víctima de estos hechos para efectos de declarar y explicar por qué su madre reaccionó de tal manera. Si bien no es lo mejor, no nos queda otra alternativa que recurrir a esta declaración", declaró el abogado Claudio Rojas.

La autoridades fijaron el juicio el próximo 1 de agosto en el 4° Juzgado de Garantía De Santiago, en donde ambas involucradas deberán asistir de forma presencial. "Los niños están alineados con Daniela Aránguiz, en el sentido de decir la verdad de lo que ellos han vivido, por lo tanto, si Jorge y Maite quieren que la familia completa desfile por tribunales, lo vamos a hacer. Simplemente, porque los que iniciaron esto fueron ellos" contó.

