Jugadores de Unión Española adelantaron los problemas de la cancha de Santa Laura

En abril, los jugadores hispanos presentaban su preocupación por la cancha de Independencia.

En conversación -por aquellas fechas- con el programa 'Independencia Hispana' del medio Estamos al horno, Mario Larenas comentaba una conversación que el plantel sostuvo con el gerente hispano Luis Baquedano.

¿Presiones? "Así como presiones no... Tenemos poco peso como para presionar. De hecho, antes que hicieran el montaje, yo hablé con Luis y le dije 'vamos primeros... durante tu participación en Unión Española, ¿cuántas veces ha ido primero?. No, nunca', me dijo. Entonces ayúdanos... te estamos ayudando a hacer un buen papel como gerente, ayúdanos a hacer un buen papel como equipo".

"El gerente hispano solo le recalca que la cancha estaba arrendada hace un tiempo para este festival (Ritual Fest) y que son fondos importantes para el club. Además, se acercaba el invierno y "que al estadio 'le están dando duro' con tres equipos", en referencia al uso que le dieron Recoleta y Universidad de Chile.