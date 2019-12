Jugador ofrecido a Colo Colo es denunciado por violencia de género

Jonatan Cristaldo suena en el Cacique, el atacante tiene un excelente currículum en lo profesional y fue parte del plantel campeón de Racing Club.

Cristaldo fue muy criticado en las redes sociales, ya que recibió una denuncia por violencia de genero por su ex pareja, Morella De Las Heras y a la espera de una resolución del tribunal.

"Mirá cómo me dejó la cara, cómo me arrastró por el piso, mirá cómo tengo la cara toda hinchada", reveló la denunciante a través de un vídeo.

El delantero está con orden de alejamiento y no se puede acercar a su ex pareja en un perímetro de 150 metros.

Además la mujer recibió un botón de pánico. Desde su entorno aseguraron que el delantero de 30 años enfrentaba una depresión, versión que fue desmentida por De Las Heras

"Estamos juntos desde que yo tengo 19 años, lo acompañé toda su carrera, lo seguí a Italia, Ucrania, Brasil, todos los países y hace un año y medio que llegamos acá. La verdad que yo en casa muy deprimido no lo veía, se iba todos los días a bailar, se iba a jugar al fútbol, yo en casa con los dos nenes. Se había quedado sin club en ese momento, sí estaba triste, pero depresión de alguien que está de cama no. Y todo eso que dice que casi se mata con el auto a mí nunca me lo contó, siendo la mujer y estando en la casa”, aseguró en dialogo con América TV.

La tormentosa relación comenzó de la peor forma: “Me tira una botella de agua en la cara, por eso en el video yo estoy toda mojada, después me arrastró por el piso, me pegó en la cara”, describió De Las Heras.

"Racing ante los hechos de público conocimiento que involucran a un jugador del plantel profesional de futbol Racing Club comunica El club se encuentra comprometido con la Iniciativa Spotlight de la Unión Europea y Naciones Unidas en acciones concretas orientadas a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, como así también contra toda forma de violencia en general. En el caso concreto y dadas las circunstancias descriptas en distintos medios de comunicación, Racing Club ha determinado una licencia temporal, por cinco dias, al jugador Jonatan Cristaldo para colaborar con la investigación y el pronto esclarecimiento de los hechos denunciados", expresó su club en un comunicado.

Finalmente, el nuevo estratega de Racing, Sebastián Beccacece no lo tendrá en cuenta y le buscan club.

