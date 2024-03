Colo Colo cuenta las horas para lo que será su encuentro frente a Huachipato por la tercera fecha del Campeonato Nacional, donde el técnico Jorge Almirón decidió salir a la cancha con un equipo mixto, pero aún así un jugador nuevamente no fue citado y quedó fuera de la plantilla, lo que parece confirmar que no tendrá cabida en el Cacique esta temporada.

Así es, en consideración del desgaste que significó el reciente choque con Godoy Cruz en la Copa Libertadores, además del partido ante Sportivo Trinidense por la tercera fase del certamen la próxima semana, el estratega colocolino optó por preparar una formación con importantes cambios en relación a su esquema habitual, por lo que varios jugadores tendrán la oportunidad de sumar minutos, a excepción de uno.

Se trata de Leandro Benegas, delantero que definitivamente no logra convencer al nuevo técnico albo y ni siquiera entró en la nómina de futbolistas para el encuentro con los acereros de este domingo, y si bien a principios de año presentó una lesión que lo dejó al margen del equipo, actualmente está en perfectas condiciones y aún así no es considerado.

De hecho, el atacante jugó algunos minutos en la caída de Colo Colo ante O'Higgins ingresando desde el banquillo a los 84', lo que parecía ser una buena señal para el jugador de cara a los siguientes partidos, pero finalmente no fue citado para el encuentro de vuelta frente el 'Tomba' el pasado jueves y hoy tampoco estará presente contra Huachipato.

Cabe mencionar que el Cacique no ha detallado qué ocurre realmente con el presente de Leandro Benegas, pero todo apunta a que simplemente no es del gusto del cuerpo técnico de Almirón, pero aún así el argentino nacionalizado chileno no tendría intención de dejar el Monumental y su prioridad sería cumplir su contrato como jugador de Colo Colo, el cual se extiende hasta fines de este 2024.

