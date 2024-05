Jugador de Colo Colo revela el lamentable drama familiar que vive por culpa de los hinchas

La irregularidad de Colo Colo ha dejado más de una víctima por las críticas que se han ganado los jugadores de parte de la hinchada. Es en este sentido donde un miembro importante del plantel reveló una lamentable situación vivida con su familia, todo por culpa de los fanáticos albos.

El jugador en cuestión es Cristián Zavala, quien después de derrotar a Palestino dejó su confesión. “Las críticas están bien, está bien que critiquen, que lo hagan, pero no de la forma en que lo están haciendo, quizás amenazando a la familia o mandándole mensajes a la familia, creo que no es la forma”.

De todas maneras, el delantero afirmó que continúa preparándose de la mejor manera durante la semana para lograr revertir las críticas. “Aquí me entreno al 100. No quiero errar un gol, no quiero errar un centro, pero si pasa voy a ir a la otra con más actitud y lo voy a hacer bien”, aseguró.

Respecto al apoyo de sus compañeros, el exjugador de Melipilla dijo que "me he sentido bastante cómodo desde el momento que llegué de Curicó, pude hacer una buena campaña allá. De acá me dieron mucho la confianza, el profe (Jorge Almirón), mis compañeros sobre todo. Esperan mucho de mí y yo intento dar lo mejor de mí en todos los partidos”.

Es así como Cristián Zavala reveló la dura situación que vivió con su familia por culpa de algunos fanáticos albos, quienes incluso los amenazaron de muerte debido al bajo rendimiento mostrado sobre todo ante Fluminense en Copa Libertadores, partido donde erró una gran cantidad de goles.

