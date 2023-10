El cantante colombiano Juanes fue sorprendido entrenando en un gimnasio en Concepción, región del Biobío y se volvió viral rápidamente.



Recordemos que el famoso cantante se encuentra en nuestro país por ser parte de la edición del Festival REC, el cual se retrasó por el mal clima en la zona. El evento es gratuito para todo público y se presentan varios importnates músicos nacionales e internacionales.

Juanes es sorprendido entrenando en gimnasio de Concepción



Debido al retraso del evento, el cantante decidió ir a entrenar a un gimnasio en el lugar en donde un usuario de Tik Tok compartió un video de su entrenamiento. En el registro se puede ver como el cantante entrena sus brazos.



“Mi amiga falta un día al gym. Yo en corto: ‘amiga vino Juanes'”, escribió la persona quien además se sacó una foto con él.



El músico habría estado en un lugar de entrenamiento de la cadena Sportlife y el reel se llenó de comentarios. “Espera? Juanes no entrena con la camisa negra?”, “Sportlife lo recupera todo”, “Me muero”, “Por que estas cosas no me pasan”, entre muchos otros.