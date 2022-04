Juan Sutil reveló que está de acuerdo con el alza del sueldo mínimo a $400 mil

"Es muy importante entender que hay un porcentaje importante de pymes que no lo pueden absorber y van a necesitar un subsidio", dijo el referente de la CPC.

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, abordó el posible alza del sueldo mínimo, una de las promesas de campaña del Presidente Gabriel Boric, por lo que desde el gabinete ya están anunciando el primer incremento para este año.

El tema fue tratado en el programa "Estado Nacional" de TVN, asumiendo la posibilidad de que esta cifra llegue a $400 mil este año. En consecuencia, desde el Ejecutivo ya aseguraron que esperan aumentar la cifra en $50 mil en su primer año de gestión, monto que actualmente llega a $350 mil.

"Hay que pensar que estamos en una situación económica compleja, con un impacto de inflación, estamos también con una recuperación de empleos, pero bastante más precario, por lo tanto es muy importante que haya incentivos claros para la formalidad del empleo", sostuvo en el espacio de TVN. Y agregó que "es ahí donde se entra a discutir, porque si se va por el ingreso mínimo garantizado, probablemente el sueldo mínimo se podría quedar atrás".

No obstante lo anterior, el empresario apoyó la decisión del Ejecutivo. "Yo creo que el país sí está en condiciones de ir a ese sueldo mínimo. La pregunta es cuál será la combinación técnica para poder lograrlo", dijo el referente de la CPC.

"Hay espacios para que en septiembre esté en $400 mil. Pero ahí es muy importante entender que hay un porcentaje importante de pymes que no lo pueden absorber y van a necesitar un subsidio. Y ahí está el Ingreso Mínimo Garantizado, que fue un elemento bien particular y efectivo, y que cumplió un propósito muy importante en el gobierno anterior", declaró luego. "No sé si septiembre, pero debiéramos alcanzar", finalizó