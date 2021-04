Juan Sutil lanzó una cobarde advertencia en caso de aprobarse el "Impuesto a los Súper Ricos"

El presidente de la Confederación de Producción y del Comercio (CPC) reafirmó su posición en contra del royalty minero y el impuesto a los super ricos, y calificó estas medidas como “acciones impulsivas y poco reflexivas.”

El presidente de la CPC, Juan Sutil, salió a criticar dos de las iniciativas que actualmente se están tramitando en el Congreso para aumentar la recaudación de impuestos, esto con el objetivo de paliar las consecuencias económicas que la pandemia ha dejado en el país, e ir en ayuda de las personas más afectada y que más ha golpeado esta crisis.

Sutil, quien llegó a la presidencia de la CPC al inicio de la pandemia en 2020, aseguró, en entrevista en Radio Cooperativa, que el Congreso no escucha a los expertos y que “pasan por arriba de la institucionalidad, por arriba de la independencia de los diferentes poderes del Estado, y finalmente se toman decisiones muy de corto plazo, efectistas, que no van a resolver los problemas de largo plazo del país”.

La cabeza de la CPC sostuvo que las medidas que se discuten, como el impuesto a los super ricos, “detienen el desarrollo” de los países que las implementan, y que las recomendaciones de los organismos internacionales han sido malinterpretadas.

Además, afirmó que desde el FMI “no recomiendan la incorporación de un impuesto al patrimonio adicional” en aquellos países que cuentan con una estructura tributaria como la chilena.

“De los trece países que lo implementaron, (países) con un grado mayor de desarrollo que el nuestro, once lo han derogado por no ser eficiente, no ser efectivo y además (porque) no permite la inversión y el desarrollo”, puntualizó Sutil.

“Esto es una acción muy impulsiva, a juicio mío, con licitaciones tributarias que están muy lejanas a la técnica y a la revisión de los impactos futuros que sostenga (…) no es que los empresarios no quieran pagar más, no es el punto, el punto es que el país pierde competitividad y las inversiones que se requieren se van a países que tienen menos tributos", sentenció.