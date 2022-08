Juan Manuel Olivera le mandó un esperanzador mensaje a los hinchas de la U

El ex delantero campeón con la Universidad de Chile no olvida su paso por los azules. "El tiempo dirá si los caminos se vuelven a encontrar".

Juan Manuel Olivera ahora es DT.

Uno de delanteros que los hinchas de la Universidad de Chile recuerdan con mucho afecto es el uruguayo Juan Manuel Olivera, quien los sacó campeón en el Torneo de Apertura 2009 y que actualmente está viviendo un buen presente como entrenador de la reserva de Peñarol de Uruguay.

El ex goleador azul dirigirá al 'Manya' en la final intercontinental sub20 ante el Benfica portugués, y esto le abrió el apetito para dirigir en Chile, y, por qué no, a la U: "Sería algo maravilloso, pero soy consciente de que todo lleva un proceso. Todavía tengo que dirigir en Primera", y añadió: Eso siempre está, el querer volver a los lugares donde uno se sintió muy querido. Pero también soy consciente de que para dirigir cuadros tan grandes como los que defendí, tengo que estar preparado", declaró al diario AS.

"Palote" sabe que para volver a Chile puede ser opción, pero "el tiempo dirá si los caminos se vuelven a encontrar, pero siempre dejo abierta la posibilidad de poder dirigir en Chile, ya sea con mucha ilusión en la U o en cualquier otro equipo. La posibilidad puede aparecer donde uno menos se lo espera", pero ya hay dos clubes a los que les cerró las puertas.

Confesó que si lo llamasen de Macul, para dirigir a Colo Colo, el campeón con la U en 2009 señaló: "Difícil. Casi imposible te diría". Además, descartó dirigir a la UC. El uruguayo jugó su último año en Danubio -club que lo formó- para devolverlo a la máxima categoría del fútbol uruguayo y se dio cuenta de que ya era hora del dar un paso al costado: "Pero gracias a Dios, en lo físico estoy impecable. Con un poco de desgaste, que es natural (ríe), en las articulaciones, pero sin ninguna lesión grave", cerró.