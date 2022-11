Juan José Ribera no ocultó su emoción con un posible arribo a la Universidad de Chile

El ex entrenador de Audax Italiano, Juan José Ribera, no renovó su contrato con el elenco audino y ya está en la carpeta de la Universidad de Chile para afrontar la temporada 2023 del fútbol nacional.

JJ logró clasificar al elenco de La Florida a la Copa Sudamericana 2023 tras acabar en la sexta posición del Campeonato Nacional 2022. Sin embargo, el 'Coto' no renovó su contrato con el conjunto itálico tras el término de la última temporada y no pierde la ilusión de recibir un llamado del Centro Deportivo Azul.

"Ofertas no tengo ninguna. Recién nos estamos abriendo al mercado, que, probablemente, ni siquiera sospechaba que íbamos a salir de Audax. Estoy esperando un club que se interese en nosotros. Aparte del proyecto y de la parte económica, priorizamos sentirnos queridos", inició el DT en diálogo con La Tercera.

Juan José Ribera sueña con llegar a la U.

Además, el ex mediocampista de Universidad Católica y Unión Española reconoció que "de la U no me ha llamado nadie directamente. Sé que de alguna forma mi currículum pudo haber llegado. Los números que acumulamos en Audax nos avalan. Que un club grande se interese por uno y estar sonando, como cuerpo técnico chileno, es un honor".

"La U es un equipo que tiene reposicionarse a nivel internacional, ser protagonista. Es lo que pide cualquier equipo grande. Es un desafío. No es un equipo quema técnicos. Yo creo que esa es una visión negativa. A nosotros, tomar Audax peleando el descenso también nos podía quemar. Uno confía en el trabajo. Si te va bien en un equipo popular tus pergaminos suben. Estamos con el teléfono prendido para cualquier equipo que se interese", agregó.

Finalmente, el DT se refirió a su salida de Audax Italiano: "El tema fue súper simple. Nunca se me abrió la puerta para seguir. La única vez que hablé un poquito con Fernando Martinuzzi, el gerente general, fue cuando salió el nombre de Jaime García. Me dijo que era mentira. Ayer me llamó Gonzalo Cilley, el presidente, y me dijo que iba a optar por otro técnico".