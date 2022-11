Juan Ignacio Duma quiere una nueva oportunidad en la Universidad de Chile

El delantero argentino nacionalizado chileno, Juan Ignacio Duma, tuvo una excelente temporada con el elenco de Barnechea durante la temporada 2022, donde se alzó como el goleador de la Primera B con 14 tantos, goles que salvaron al cuadro metropolitano de descender a la Segunda División Profesional.

Por lo mismo, el artillero no descarta en volver a tener una nueva oportunidad en la Universidad de Chile, cuadro que dejo hace un tiempo, pero donde anhela regresar, independientemente del momento deportivo en el que está el club.

Juan Ignacio Duma quiere volver a la U.

Al ser consultado, el delantero esgrimió que este es su mejor momento tras su paso por los azules. "Fue un año súper competitivo. Estoy en un gran momento. Es la primera vez que hago tantos goles en un torneo largo. Hay mucha competencia en la Primera B. Estoy en un momento en el cual necesito estar en un equipo para pelear un torneo o estar metidos en copas. Me siento preparado física y mentalmente", indicó.

Sobre un eventual retorno a los azules, el artillero indicó que "me encantaría volver al club y tener otro paso por ahí. La U está en un momento complicado hace varios años, pero me gustaría volver y ser un aporte. Quiero que el club gane cosas y que pelee en los primeros puestos, pero no depende solamente de mí. Tiene que haber un interés de ambas partes. La ilusión y las ganas siempre estarán de mi parte".

Sobre el mal momento de la U en el Torneo Nacional durante los últimos años, el goleador de la B aseguró que "no me importa, pasa a segundo plano. Salí de ahí, me fue bien y tuve la oportunidad de salir campeón. Hay muchos momentos lindos que pasé ahí. Le tengo mucho cariño a la gente y al club. Hay cosas más importantes que andar pensando en si la U está bien o mal. Quiero al club y siempre voy a querer que le vaya bien", cerró.