Alumnas de la UDD exigen la expulsión de Juan Cristóbal Said por violar a una mujer

Juan Cristóbal es uno de los hijos de Salvador Said Somavía, quien está a la cabeza del grupo dueño de Parque Arauco, Embotelladora Andina y Scotiabank.

Una grave situación quedó expuesta en la Universidad del Desarrollo (UDD), luego que el sitio de investigación "Interferencia", publicó un artículo donde dejaron al descubierto que más de 1.600 alumnas de la casa de estudios exigieron la expulsión de Juan Cristóbal Said, por violar a una joven.

En concreto, las alumnas de Publicidad de la UDD reconocieron al condenado por abuso sexual, quien es uno de sus compañeros de clases.

Te puede interesar: Pastor Soto ofendió cobardemente a Leo Farkas por ayudar a mujer que dirigía el tránsito

Las alumnas y alumnos manifestaron su molestia frente a la leve sanción a Said, quien fue derivado “a un tratamiento de control de impulsos", luego de la decisión de la fiscalía de modificar el delito de violación a abuso sexual.

Según los mismos estudiantes, los comentarios de pasillo entre los alumnos se incrementaron tras la publicación de una transcripción del audio en el que Said reconoce a un grupo de amigos de la víctima, el año 2018, que violó a la joven.

La carta contra el heredero Said

Con posterioridad a esta revelación, desde una cuenta de Instagram se empezó a exigir la salida de Said de la UDD, iniciativa que se adiciona a la elaboración de una carta pública abierta para que estudiantes y ex alumnos adhieran a la expulsión de Juan Cristóbal Said, documento que ya tiene más de 1.601 firmas de respaldo, excediendo el 10% del estudiantado de la casa de estudios, que suma un poco más de 14.000 matriculados.

“Como alumnas de la carrera de Publicidad pedimos a la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo, la expulsión inmediata del estudiante de nuestra carrera Juan Cristóbal Said Amunátegui. Said fue juzgado por abuso sexual y recibió como castigo solo un tratamiento para el ‘control de impulsos’, incluso tras haber confesado la violación en un audio. La presencia de Said en nuestra Universidad es una amenaza constante, no solo a la seguridad de las alumnas, pero igualmente a la reputación de nuestra institución”, indica la misiva.

Te puede interesar: Tuiteros le recordaron a la diputada Hoffmann que su hijo fue acusado de violación

En esa misma línea, las alumnas explican que la mantención de su compañero en la casa de estudios obedece a una decisión improcedente de parte de su administración, un hecho que las expone y las hace sentir amenazadas.

“La presencia de Said en el aula nos comunica fuerte y claro una falta de cuidado por parte de la universidad hacia sus alumnas, una negligencia que duele de parte de una institución de la que deberíamos estar orgullosas de ser parte y sobre todo una falta de apoyo con todas las otras víctimas de abuso que ahora se ven forzadas a compartir ambiente con Said. Priorizar a Said sobre el cuerpo estudiantil, es una cachetada en la cara a todos los valores que creímos que nuestra universidad compartía con nosotras”, detalla el escrito.

Te puede interesar: Revelan el nombre del hombre que detonó el quiebre entre el Huaso Isla y Gala Caldirola

De acuerdo al documento, los motivos para expulsar a Said serían por “realizar actos que menoscaben de cualquier modo los principios o la imagen de la Universidad” y “ser imputado por hechos constitutivos de delitos comunes cuando estos incidan en la integridad de sus miembros, en el descrédito de la imagen de la Universidad, en el adecuado desenvolvimiento de sus actividades”.

Según Interferencia, la carta llegó a manos de la decana de la Facultad de Comunicaciones, la periodista Carolina Mardones, quien acogió la denuncia. Sin embargo, le dijo a un grupo de estudiantes que no podían expulsar a Said, ya que no se podía juzgar en dos oportunidades veces al joven.

Finalmente, el documento también fue remitido al rector de la universidad, Federico Valdés (ex presidente del equipo de fútbol de la U de Chile), aunque hasta el momento no se volvió a tener respuesta de él y de la universidad.