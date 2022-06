Juan Cristóbal Guarello explicó los motivos de su renuncia a "Los Tenores" de ADN

“Simplemente me cansé”, relató el periodista tras su abrupta salida del conocido espacio deportivo radial.

Juan Cristóbal Guarello renunció a ADN.

En todo un escándalo se convirtió la renuncia del periodista deportivo, Juan Cristóbal Guarello, a Radio ADN durante la tarde del pasado lunes. El comunicador selló su salida luego de la polémica tras la discusión que sostuvo con Francis Cagigao el pasado 23 de junio. En esta oportunidad, se filtró un audio de su compañero Luka Tudor, que parecía conocer de antemano todo lo que pasaría en la visita del español al estudio del programa.

Ante esto, el propio periodista se encargó de explicar toda este escándalo en el programa Más que Fútbol de DIRECTV Sports. Allí, de entrada quiso dejar en claro que “no es relevante, no es una noticia importante, con respecto a las cosas que realmente mueven un país o que tienen injerencia en el devenir diario de las personas. Es casi una chimuchina, pero tuvo repercusiones y una caja de resonancia”.

“Por primera y última vez quiero señalar un par de cosas. Yo renuncié a radio ADN en buenos términos, de mutuo acuerdo, fundamentalmente por un desgaste que se ha dado a lo largo de tantos años trabajando ahí y de una serie de polémicas. Evidentemente, la última tuvo que ver. Al final, hay una acumulación de cosas”, agregó.

Más tarde dijo que “yo no tengo ningún elemento para sostener encerronas ni nada. Hubo un acto ahí aparte, que no tiene que ver con la gente de la radio, pero yo no me voy enojado con la radio, ni sintiéndome víctima de algo”. “Simplemente me cansé, nos cansamos y les pido que no vean fantasmas, que no vean cosas donde no hay”, añadió.

Finalmente, sobre las responsabilidades, el comunicador exculpó a los directores del programa: “Hubo una desprolijidad, un problema. Lamentablemente nuestro editor Rodrigo Hernández estaba muy enfermo de la espalda, Carlos Costas se enteró igual que yo”.

“Quédense con eso: me voy tranquilo, de mutuo acuerdo, en buenos términos. Yo di el paso al costado y me quedo muy tranquilo con esa decisión”, cerró el periodista.