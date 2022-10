Juan Cristóbal Guarello lanzó una dura crítica en contra de Fernando Zampedri en la UC

El periodista de DirecTV y Radio Agricultura, Juan Cristóbal Guarello, emitió una fuerte crítica en contra del delantero de la Universidad Católica, Fernando Zampedri, luego de que este celebrara tanto un gol mientras su equipo caía en La Calera, tanto que luego fue anulado y que terminó con la victoria del local por 4-0 sobre los Cruzados.

Más allá de la abultada victoria cementera, propiciada dicho sea de paso por la temprana expulsión que lamentó el cuadro de la precordillera, a los 15 minutos, por una infracción de Ignacio Saavedra, hubo un momento que llamó la atención del comunicador.

“A mí hay algo que me llamó mucho la atención, no sé si ustedes también... Hay un momento que dije que aquí hay algo que me hizo mucho ruido, cuando descontó Zampedri y le anularon. ¡Salió celebrando el gol como si fuera el 1-0 y estabas perdiendo!”, se quejó el periodista.

"En vez de ir a buscar la pelota en el fondo del arco y apurar el juego, estaba preocupado de la tabla de goleadores. Eso está mal”, aseguró.

“No está mal para jugar por batir el récord, está mal desatenderte del partido para ir a celebrar un gol de morondanga, cuando de verdad estabas dos goles abajo”. Finalmente, a raíz de esta acción, el periodista dejó entrever que “no sé si en la Católica están todos enfocados en la misma cosa”.