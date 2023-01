Juan Cristóbal Guarello sacó todo lo que tenía guardado tras el fracaso de La Roja Sub 20

El reconocido periodista nacional, Juan Cristóbal Guarello, se sacó todo lo que tenía guardado desde hace meses al entregar su comentario sobre el fracaso de La Roja Sub 20 en el Sudamericano de Colombia.

En su retorno al programa “Deportes en Agricultura”, apunto contra Francis Cagigao. “Hay un problema que es más de fondo acá, el tema es quién pone a Ormazábal ahí y por qué. Nosotros podemos echarle la culpa a Ormazábal y darle a Ormazábal, pero Ormazábal no es un técnico que tenga la capacidad ni la trayectoria para haber agarrado una Sub 20. Él venía de dirigir a Magallanes muy mal y haber hecho una especie de pasantía en Católica. Llega a la Selección porque Cagigao lo pone ahí por intermedio de Ogalde, que es quien trajo a Cagigao a Chile. Cagigao vio un perfecto títere para manejar la Selección, de hecho en partidos amistosos de la Sub 20 escuchábamos la voz de Cagigao dando instrucciones”, partió manifestando.

“Se trató de blufear mucho rato con esto, que en la Selección adulta puros condoros, que no se trajo a Brereton, que se trajo a Lasarte porque no había otro, pero que en la Sub 20 se estaba haciendo un plan de scouting nunca antes visto en Chile, y ahí se andaba paseando el chanta con la carpeta por todo Chile, después de un año y medio rascándose las gónadas... Y resultó que la Sub 20 jugó como tenía que jugar, nada más. Y con muchas decisiones curiosas. Curiosísimas”, complementó.

Justamente sobre ese último punto, el Premio Nacional de Periodismo Deportivo 2011 comentó que “Thompson y Roco tienen el mismo representante y los dos salen de la Selección el mismo día. Roco, además, está en conflicto con Huachipato que le quiere meter un representante que tiene mucha influencia en la Selección. Huachipato ni siquiera alegó porque Roco quedó fuera de la Selección, los que alegaron fueron los hinchas de Huachipato. Huachipato utilizó la Selección para presionar a Roco. Eso demuestra una arista más”.

“Pero vamos al tema de fondo. Aquí se nos vendió una pescada larga, una pescada que a mí me costó la salida de una radio, con un tipo carísimo, un tipo que quintuplica el sueldo de cualquier entrenador de las selecciones inferiores. Al final su cadena de errores fue tan grande que no se pudo sostener, pero yo vi programas donde ese señor fue recibido con aplausos y donde no solamente no le preguntaron nunca lo que le tenían que preguntar, sino que le tiraban centros a la olla, le tiraban pases-gol. Se instaló un tema de que ‘ahora sí, porque el trabajo de scouting...’, al final terminan poniendo los jugadores de los mismos empresarios de siempre, con un entrenador que no tiene capacidad y pasa lo mismo. ¿Dónde está el cambio? Si era para eso, dejemos al ‘Flaco’ Leiva. Ese es el tema de fondo. ¿Quién le arma el equipo? ¿Quién armó la Selección? ¿La armó Ormazábal?”, continuó.

En esa misma línea, estableció que “mientras la cabeza del fútbol chileno siga dando palos de ciego y le compre la pomada a cualquier versero que hable bonito y de corrido, nunca vamos a salir del hoyo. Ese es el problema de fondo, el problema de fondo es creerle a los predicadores”.

Sin embargo, el periodista fue más allá con su ácido análisis y también lanzó dardos contra colegas del periodismo, a raíz de la postura que exhibieron al momento de entrevistar a Francis Cagigao.

“¿Cuál es la agravante de este Sudamericano con respecto a los anteriores? En los anteriores, salvo en 2017 cuando se decía que había buen equipo, nadie dijo que iba a haber una revolución. Lo peor de todo, lo grave, es que aquí se vendió la pomada que el fútbol chileno, a partir de un plan, iba a cambiar rotundamente porque esta era una revolución que nunca antes se había hecho y hubo pelotudos que se la tragaron, que la compraron e, insisto, al payaso número uno lo aplaudieron en televisión, en ESPN. Lo siento, tengo que decirlo. Estaba Solabarrieta dirigiendo el programa”, tiró.

Tal como era de esperarse, el comentario no cayó bien en sus compañeros de panel Patricio Yáñez, Francisco Sagredo y Cristián Caamaño, quienes justamente forman parte del equipo de ESPN Chile.

“Una cosa es equivocarte y otra cosa es ser parte del circo”, sostuvo el periodista ante los reproches de Yáñez y luego cerró con una potente declaración: “Los que estaban poniéndole fichitas al señor Cagigao, no desde el principio, sino que después que me quedara la cagada a mí, a esos apunto. Yo no me presto para operaciones mediáticas”.