Damián Pizarro ha sido sin dudas el jugador revelación de Colo Colo durante este 2023, haciendo noticia tanto dentro como fuera de la cancha. Todo esto ya que debido a su rendimiento diversos equipos han puesto sus ojos en la joven promesa.

Uno de ellos fue el Royale Unión Saint-Gilloise, equipo de la primera división de Bélgica que habría ofrecido una millonaria suma de dinero para quedarse con los servicios del delantero. Sin embargo, esta supuesta oferta nunca llegó.

"Tengo la historia completa porque me encontré con una persona que tiene contactos con la directiva de Colo Colo. Hubo un interés, hubo un sondeo, alguien preguntó. Pero la cifra, los 6,8 millones, salieron de Chile. Y ni siquiera de un dirigente de Colo Colo", comenzó diciendo Juan Cristóbal Guarello en su programa La Hora de King Kong.

En esa misma línea, aprovechó de apuntar sus dardos nuevamente en contra de Fernando Felicevich, agregando dicha cifra “me parece que es de alguien de la empresa que maneja a Damián Pizarro. Los de siempre. Los desconocidos de siempre. Y algo le han dicho al jugador también”.

Si bien es cierto el interés del conjunto belga fue real, el periodista volvió a recalcar que la oferta nunca llegó y que de haber recibido alguna propuesta concreta la dirigencia habría decidido venderlo indudablemente.

“Lo cierto es que la cifra es falsa. Yo me la creí en un momento porque me dijeron que el interés existía, pero la cifra no era tal. El interés existía, pero por cifras realistas. Es más: Leonidas Vial le dijo a una persona que conozco: lo vendo ahora, pónganme una oferta y lo vendo ahora", finalizó asegurando Guarello.

De esta manera, Damián Pizarro se queda en Chile y deberá mantenerse enfocado en lograr su objetivos con Colo Colo, donde su desafío más pronto será el próximo duelo que disputarán ante Everton por el Torneo Nacional.