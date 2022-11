Juan Cristóbal Guarello "barrió el piso" con la presentación del Real Betis en Sudamérica

El periodista deportivo de Radio Agricultura, Juan Cristóbal Guarello, tuvo una inesperada reacción tras la sorpresiva goleada por 5-0 que le propinó Colo Colo al Real Betis en el duelo amistoso que se jugó en el Estadio Ester Roa de Concepción.

“Evidentemente un Colo Colo muy motivado, muy concentrado, muy agresivo y con muchos jugadores con ganas de mostrarse. Se lo tomaron en serio”, partió manifestando el comunicador en su comentario post partido, en la transmisión de Radio Agricultura.

Luego, apuntó contra el elenco español. “Un Betis relajado, poco comprometido, poco aplicado, que además sólo en la segunda etapa reacciona con el 2-0 en contra, pero ya sobre el final, cuando Pellegrini comienza a meter a jóvenes, empieza a experimentar, Colo Colo termina por masacrarlo”, sostuvo.

“Betis se la tomó muy relajado, permitió que Colo Colo se lo llevara puesto, le ganara 5-0 por goleada. Partido deslumbrante de Lucero, muy buen partido de Costa, también de Bouzat, estamos hablando cuando todavía estaban las formaciones iniciales. También buen partido de Falcón y Carabalí, cuando fue requerido, respondió de manera notable”, prosiguió.

En la misma línea, el periodista enfatizó que “Colo Colo hizo un muy buen partido contra un rival que no fue digno, no lo hizo bien y termina siendo goleado, apaleado por Colo Colo. Esto le va a venir muy mal a Pellegrini, porque fueron cuatro goles contra River y cinco contra Colo Colo. Eso no estaba en los planes de nadie”.

Finalmente, el comunicador destacó lo que hizo el jugador albo, Juan Martín Lucero. “Cuidado que con estas actuaciones se lo llevan. Son de esos partidos que uno dice ‘este gallo quiere que lo vean’, la verdad es que se los llevó puestos a los defensores del Betis”, cerró.