Juan Cristóbal Guarello aseguró que Pablo Milad “no sirve para nada” en la ANFP

El periodista nacional Juan Cristóbal Guarello no tuvo piedad y lanzó una dura crítica contra el presidente de la ANFP, Pablo Milad, quien aseguró que “no sirve para nada, para qué estamos con cosas. Milad lo mejor que hace es no molestar, no hacer ruido. No tiene un plan de nada”.

“¿Te acuerdas esa Sub 16 que fue a Israel que se comió la de ‘King Kong’ de ida y vuelta? Se improvisó una semana antes… Así está funcionando el fútbol chileno”, indicó en Deportes en Agricultura.

En la misma línea, el rostro de Canal 13 y DirecTV sostuvo que “no tenemos ningún tipo de conducción. A Chile le quitaron las revanchas de la Copa Sudamericana y Milad anda preocupado de su viático. Tenemos un problema mayúsculo con los estadios, con las canchas y Milad no existe”.

“Cecilia Pérez se come un combo y el presidente que la misma Cecilia Pérez inventó para el fútbol, ni siquiera fue capaz de pegarle una llamada”, agregó.

Finalmente, dijo que “tenemos un presidente dibujado, es un corpóreo, como esos corpóreos que están en la calle. El Doctor Simi es mejor… yo creo que ponemos al Señor PF en la ANFP y tiene más conducción. Lo de Milad es un desastre total”, cerró.