El periodista se refirió al episodio en donde Vidal llegó en Helicóptero al Estadio Monumental.

Juan Cristóbal Guarello no tuvo pelos en la lengua para criticar el doble discurso que tuvo el mediocampista del Barcelona tras la suspensión del partido amistoso entre Chile y Perú por el estallido social:

"Después de no haber jugado un partido por la selección en solidaridad de las demandas sociales... nada... versín ¿Sabes qué pasa? Que él (Vidal) siempre ha sido así. De Ferrari", analizó en Los Tenores de ADN.

"El tema, la disonancia está en lo que pasó en el amistoso de la última fecha FIFA. Yo no voy a discutir la plata que se gana él en Europa, que los clubes se la pueden pagar porque hay una economía, un sistema que funciona para que le paguen eso", agrega.

"OK. Yo no voy a entrar a discutir eso. Lo que sí, que no quieran estar con dios y con el diablo. Si ellos quieren ser así, que lo sean, como es Cristiano Ronaldo, como es Neymar. Pero después, dejar botada la selección aduciendo una solidaridad social, entonces no. No te la compro", cerró.