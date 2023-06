JP Queraltó recordó cuando Sebastián Piñera lo abandonó en medio de una carretera

El pasado viernes se emitió un nuevo capítulo del estelar de CHV, Podemos Hablar, que contó con la participación de Catalina Pulido, la doctora Carolina Herrera, Marcelo Comparini y Juan Pablo Queraltó.

Durante la conversación en el programa, el periodista recordó una particular anécdota que vivió con el expresidente Sebastián Piñera, quien lo echó de su auto tras una tensa entrevista.

Según contó Queraltó, todo ocurrió en los inicios de su carrera, cuando salía a cubrir algunas noticias para SQP Radio que se transmistía por Radio Pudahuel, con Ricardo Cantín como editor periodístico.

El comunicador relató que un día lo mandaron a una conferencia de prensa para hacerle a Piñera algunas preguntas -quien era presidente de Renovación Nacional-, sobre la biografía que había emitido Canal 13 sobre su hermano, Miguel “Negro” Piñera.

Queraltó se lo encontró al salir de un ascensor y le consultó si es que le podía hacer algunas preguntas, por lo que el exmandatario le dijo que después.

“Termina la conferencia, él se para y yo al lado de la mesa. ‘Hola, don Sebastián, se acuerda que yo recién le iba a preguntar de una cosa’ (...) (Me dice) ‘Si, si, niño, niño, acompáñame, súbete al ascensor conmigo’”, señaló Juan Pablo.

“Yo le seguía preguntando y me dice ‘¿estamos?’. ‘No, me faltan dos preguntas’. Me dijo ‘ya, súbete al auto’. Yo dije, buena onda. Yo me subí atrás”, recordó, relatando que iba el chofer, Piñera, él y dos personas más en el vehículo.

Mientras iban en el auto, el expresidente le siguió respondiendo las preguntas. “Yo, un poco, ya desubicado. Me desubique. Empecé a preguntar, latero, insistentes. Le seguía preguntando y él contestaba respuestas más cortas”, rememoró.

En esa misma línea, contó que “tomamos rumbo hacía un lugar, no sabía a dónde íbamos. Carretera. No sabía dónde iba. (...) Parece que fui tan insistente que él se choreó un poco, es normal, hago mi mea culpa”.

“Y dijo ‘el señor se baja acá’. Y yo ‘disculpe, ¿yo me bajo acá?’. ‘Sí, el señor se baja acá’. Auto, caletera. Me bajo. Bueno, le digo ‘muchas gracias’. ‘Que le vaya bien’, me dice. Me bajo. En la mitad de la carretera, a orillas del camino”, recordó.

Tras quedar abandonado en medio de la nada, Queraltó llamó a Cantín para pedirle ayuda. “(Le digo) ‘Conseguí la entrevista a Piñera’. Me dijo ‘¿a dónde estás?’. ‘No sé’, le dije, ‘estoy aquí en la carretera’”, relató, sacando carcajadas de sus compañeros.

Empezó a caminar hasta que vio un letrero y se dio cuenta que estaba camino al aeropuerto, por lo que Cantín le envió un taxi para que lo fueran a buscar.

Queraltó finalmente contó que, años después, se volvió a reencontrar con Piñera y lo hizo reír con su historia, aunque le dijo que él no se acordaba del momento.