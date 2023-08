Joven trabaja de “novia profesional” y gana 40 mil dólares mensuales

Una joven estadounidense de 30 años llamada Jenna Madison, ha hecho noticia por su particular trabajo: según ella misma cuenta, se desempeña como “novia profesional”. En palabras más simples, gana mucho dinero por relacionarse de alguna forma con distintos hombres en el mundo virtual.

Pero su vida no siempre ha sido así de fácil. Más o menos hace 10 años y tal como consignó Jam Press, su familia no pasaba un buen momento económico porque su madre quedó sin trabajo y la casa donde vivían tuvo que ser embargada, por lo que se vio en la obligación de ayudar monetariamente. Desde los diecinueve años que trabajó como stripper.

A pesar de sus entendibles dudas sobre su nueva profesión y el miedo constante de contarle a su familia, todo resultó saliendo bien porque su madre entendió todo lo que ella hacía.

Debido a su trabajo stripper, terminó abriendo una cuenta de OnlyFans, en donde se convirtió en creadora de contenido, lo que terminó siendo su nuevo trabajo en el que ella se define como “novia profesional”.

Madison decidió explicar que lo que suele hacer es chatear todos los días con hombres, haciéndose pasar por su verdadera pareja. Asume el rol de una novia real: los escucha, les brinda su apoyo emocional y cuando es muy necesario tiene conversaciones “subidas de tono” o sexo virtual.

“Puede que ellos en los chats desahoguen su rabia por problemas laborales; hablen acerca de inconvenientes con amigos o la familia; o quizá busquen una conversación más sensual que les ayude a liberar estrés. Además tenemos muchos momentos sexuales”, contó la joven.

Te puede interesar: Influencer murió luego de hacerse una cirugía para reemplazar sus implantes de pecho

¿Cuánto gana la joven como "novia profesional"?

En estos momentos, se estima que la mujer tiene casi tres mil clientes o “novios virtuales”. Pero solo hay siete de ellos que tienen tiempo extra con la mujer, ya que les dedica más o menos una hora por día.

“Lo mío no es solo físico: ofrezco mucho valor de otras formas. También se trata de conexiones reales. Además, ser ‘novia profesional’ me ayudó a mi misma. Asistir a los demás me da un propósito en la vida”, afirma Madison sobre su trabajo.

La creadora de contenido también habló de cuánto cobra por esos servicios. Por minuto, cuando se trata de videos personalizados cobra 100 dólares. Ahora, si solo necesitan hablar o chatear, sin material audiovisual, el precio se reduce “de manera significativa”.

Jenna Madison, finalmente gana entre 35 mil y 40 mil dólares mensuales. Por lo mismo, quiere jubilarse a los 35 años para dedicarse a la venta de bienes raíces.

Para sorpresa de todos, ella lleva seis años emparejada y confesó que a su “novio real” no le molesta para nada su trabajo.

Aunque, tiene una regla, él nunca participará en uno de sus videos para satisfacer a los clientes a sus otros "novios".